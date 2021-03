Kindergarten-Neubau am alten Standort in der Turmstraße? Bei allen vier Varianten gibt es Argumente dafür und dagegen. Bürgermeister Thomas Seidelmann bat den Gemeinderat, sich alles nochmal anzuschauen. Entschieden wird später. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Seit Jahren will die Stadt einen neuen Kindergarten bauen, Konzepte wurden entwickelt und wieder verworfen. Zuletzt war eigentlich alles klar: Auf dem Fundament der alten Treff-Filiale in der Von-Hindenburg-Straße sollte ein Neubau entstehen, alles war geplant, Fördermittel waren genehmigt. Eigentlich. Doch dann stellte sich bei einer Prüfung der Kommunalaufsicht im August 2020 heraus, dass die Ausschreibungen für die Architektenleistungen nicht europaweit erfolgt waren – weshalb das Vorhaben wieder gestoppt werden musste. Grund für Bürgermeister Thomas Seidelmann, auf der jüngsten Gemeinderatssitzung alles in Frage zu stellen.

Anhand einer Powerpoint-Präsentation zeigte der Bürgermeister den zahlreichen Zuhörern und dem Gremium, welche Gedanken er sich zu dem "sehr emotionalen Thema" gemacht hat. Zunächst legte er die aktuelle Situation dar: 2019 waren die Kosten für den Bau auf rund 2,8 Millionen Euro geschätzt worden, bei rund 1,9 Millionen Euro Zuschüssen. Wegen der unterbliebenen Ausschreibung stehe jetzt aber eine europaweite Ausschreibung an, "mit offenem Ausgang". Will man das Projekt so wie geplant weiterführen, müsste man einer Kanzlei, die die Ausschreibung übernimmt, zwischen 25.000 und 50.000 Euro zahlen. Außerdem habe es im vergangenen Jahr eine "Kostenexplosion" von 15 Prozent gegeben: "Die Kosten liegen weit über dem geschätzten Preis." Das Regierungspräsidium habe der Stadt geraten, die Förderung "zurückzugeben" und sich um eine neue zu bewerben – die würde man wieder bekommen und sie würde auch höher als vorher ausfallen, sagte Seidelmann.

Das zweite Problem sind die erwarteten Kinderzahlen. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) habe sich ebenfalls zu Wort gemeldet, dass der geplante Kindergarten schon jetzt zu klein sei. Es gebe einen "Kinderboom" in der Stadt, im vergangenen Jahr wurden 44 Kinder geboren. Wegen des Neubaugebiets werden weitere Babys erwartet. "Wir werden mit der Krippe längstens nicht hinkommen", stellte der Bürgermeister fest. Der geplante Kindergarten böte nur elf Plätze mehr, als man jetzt habe.

"Ein Thema, das mich richtig umtreibt", sei außerdem, dass man dann immer noch drei Standorte habe, was ein "hoher logistischer Aufwand" sei. Man müsste außerdem eine neue Erzieher-Stelle schaffen, was die Kosten zusätzlich erhöhe. Und: "Die aktuelle Planung lief weitgehend an der evangelischen Kirche und dem Leiter vorbei", sagte Seidelmann. Die Kommunikation sei "mehr als schlecht" gewesen.

Der Bürgermeister hatte sich drei Alternativen überlegt, schob gleich voran: "Einfach mal wirken lassen und nicht sagen, die spinnen doch alle." Die Erste wäre ein Umzug ins Alte Rathaus und die Zehntscheune. Vorteile seien eine Belebung des Zentrums, man vermeide Leerstand und könne ein nachhaltiges Energiekonzept realisieren. Nachteile seien Denkmal- und Brandschutz und es gebe kein Spielgelände für die Kinder. Eventuell könne man ein solches im Schlosspark einrichten.

Die zweite Variante: eine Container-Lösung wie in den Bad Rappenauer Ortsteilen Fürfeld oder Zimmerhof. Die seien "sehr schön" und dort sei auch "alles machbar – und die Bauzeit betrage weniger als ein Jahr. Außerdem sei man relativ flexibel, was den Standort angehe. Allerdings könne man die Container nur zwischen 25 und 40 Jahre lang nutzen.

Als möglichen "Königsweg" bezeichnete Seidelmann einen Neubau am alten Standort in der Turmstraße. Damals sei nur eine Sanierung und kein Neubau geprüft worden. Die Lage sei bewährt, man wäre ebenfalls zentrumsnah, zudem liege das Grundstück gerade noch im Bereich der Städtebauförderung. Hier wären acht Gruppen möglich; ein energiesparenderes Heizkonzept, das das Rathaus einschließt, könnte man ebenfalls verwirklichen – laut Seidelmann eine "einmalige Chance". Schlecht: die Zusatzkosten, eine übergangsweise Umquartierung des Kindergartens in Zehntscheune und Altes Rathaus sowie der Zeitfaktor.

Stadtrat Hans Peter Jelinek fühlte sich, wie wohl alle im Gremium, mit "nicht bekannten Ideen" konfrontiert. Schon bei der damaligen Entscheidung für den Treff-Bau sei man sich im Klaren gewesen, dass der Platz nicht ausreichen würde – weshalb man ja eine Erweiterung für später geplant habe. Man müsse jetzt die Kosten im Auge behalten: "Was, wenn uns in ein bis zwei Jahren das Gleiche passiert?", fragte er. Er forderte Entscheidungshilfen von der Verwaltung, was den "zeitlichen und monetären Aspekt" angehe. Man habe bei der alten Planung zwar Formfehler, dafür aber "was Festes". Jochen Leinberger war sich sicher: "Eine Alternative in der Zehntscheune wird es nicht geben." Problem seien die Kosten und das Zeitfenster, er hätte sich vorab mehr Infos gewünscht. Gerold Rossel forderte ebenfalls "ziemlich genaue Zahlen" für alle Varianten, "um zu wissen, ob wir’s bezahlen können". Für Heike Jacobs ist das Hauptproblem die Zeit: Der Kindergarten hätte "schon gestern stehen" sollen. Jetzt müsse was passieren, "egal in welche Richtung".

Bei einer der nächsten Sitzungen wird also wieder einmal der Kindergarten auf der Tagesordnung stehen. Wann entschieden wird, steht noch nicht fest, ebenso, wann es einen neuen Kindergarten geben wird.