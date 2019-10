Die Kerweschlumbel hatte kurz vor der Taufe noch für Aufregung gesorgt. Als "Klima Wandelina" führte sie in Begleitung des Kerweborscht Tobias Braun den Umzug an. Foto: Bernd Schlesinger

Zuzenhausen. (bs) Druckerei-Chef Frank Maulbetsch musste eine Sonderschicht einlegen. Dabei hatte er die Auflage der Kerwerede der 27. "Zuzehaiser Briggehossler"-Kerwe gerade gedruckt. Aber das war genau das Problem. Denn der Vorstand des Kerwevereins "Zuzehaiser Briggehossler" hatte gleich danach getagt und eine Umbenennung der Kerweschlumbel beschlossen. Die Kerweschlumbel ist eine Strohpuppe in Frauenkleidern und tief in der Kerwetradition der Kurpfalz verwurzelt. Die Kerwefigur mit dem kurzen Leben von drei bis vier Tagen wird in Zuzenhausen mit "b" statt mit "p" geschrieben. Dies solle die besondere feminine Note der Zuzehaiser Kerweschlumbel betonen, erklären die "Zuzehaiser Kerweborscht" und bestreiten hartnäckig einen Druckfehler.

Eigentlich sollte die Kerweschlumbel dieses Jahr "Gre(a)ta Klima" heißen, doch da vernahmen die Kerwemacher Ärger aus der Meckesheimer Nachbarschaft. Dort hatte man vor einer Woche bei der "Meckser Rieweseckelkerwe" die Kerweschlumbl "Klima-Gretel" getauft, was Klima-Aktivisten überhaupt nicht lustig fanden. Kerwe darf zwar (fast) alles, aber beim Klima und der möglicherweise ins Visier genommenen Klima-Ikone Greta Thunberg sah mancher die politische Korrektheit in Gefahr.

Da die Zuzehaiser Kerweschlumbel stets nach Themen der Zeit benannt wird, hatten die Zuzehaiser Kerwemacher ihre Schlumbel nah am Thema des Jahres 2019 "Gre(a)ta Klima" nennen wollen. "Wollen wir uns solchem Ärger aussetzen oder lieber ganz unbeschwert Kerwe feiern?", fragte sich in einer hurtig einberufenen Krisensitzung die Vorstandschaft. Der Name bleibt, plädierten die Traditionalisten.

Wen habe man in den letzten 27 Jahren nicht schon mit der Kerweschlumbel durch den Kakao gezogen? Von der Bundeskanzlerin Angela Merkel (Angelina zu Koalitionia), Verona Feldbusch (Verona von Heulbusch) bis zu Anleihen an nicht gerade sittsamen Figuren der Weltliteratur (Josefine Zuzebacher II.). Außerdem habe die Zuzenhäuser Bevölkerung Humor und reagiere deshalb zu allen Themen weit weniger aufgeregt als landesüblich, wurde argumentiert.

Die Zuzenhäuser Bevölkerung schon, erwiderten diejenigen in der Vorstandschaft, die Probleme erst gar nicht aufkommen lassen wollten. Aber was sei mit der "sensiblen und humorlosen" Nachbarschaft? In den modernen sozialen Netzwerken könne ein Shitstorm der Kerwe- und Traditionsverweigerer die Kerwe unnötig belasten. Denn auch die Kerweschlumbel 2019 wird den Gang aller Kerweschlumbeln gehen und sich unter viel Weinen und Wehklagen in Rauch auflösen. Von wegen CO2-Belastung und Feinstaub und so. Also wurde die Kerweschlumbel 2019 in "Klima Wandelina" umgetauft, und Frank Maulbetsch musste in der bereits gedruckten Kerwezeitung "Gre(a)ta" mit dem weniger "reizvollen" Namen überkleben.

Übrigens, "Klima Wandelina" führte mit blonden Locken und feinem Make-Up mit einem feschen Kerweborscht auf einer Hebebühne den Kerweumzug an. Den Henker, ansonsten treuer und martialischer Begleiter der Kerweschlumbel, hatte der Kerweverein gestrichen. Nicht aus Furcht vor Klimaaktivisten, versicherte Kerwebürgermeister Igor Braun: "Unser eingeteilter Henker passte nicht mehr in sein Kostüm."