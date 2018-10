Zum ersten Mal wurde das Wasserschloss in einen bunten Kastanienmarkt verwandelt. Irene Kienle bot dabei beispielsweise flauschige Filzpuschen an. Foto: Ines Schmiedl

Bad Rappenau. (isi) Der erste Kastanienmarkt zauberte am Wochenende eine wunderbar herbstliche Stimmung in das Wasserschloss und lockte hunderte Besucher in das historische Gebäude. An 32 Ständen konnten die Gäste Kunsthandwerkliches rund um die Zeit zwischen Altweibersommer und Spätjahr bewundern und erwerben.

"Ich liebe den Herbst mit all seinen satten Rot-, Gelb- und Brauntönen", sagte Organisatorin Brigitte Kolacyak, die auch die "Romantischen Schneeglöckchentage" alljährlich im Frühjahr im Wasserschloss veranstaltet. Das schöne Ambiente eigne sich auch für eine Spätlingsausstellung und sie fand viele Kunsthandwerker, die das ebenfalls so sahen. Kolacyak selbst hatte wieder aus Wolle und Filz Jahreszeitenpüppchen hergestellt, dieses Mal vornehmlich Kastanien-, Eichel- und Hagebuttenwichtel.

Ungewöhnlich viele Männer waren unter den Ausstellern: Die gedrechselten Skulpturen von Jo Winter waren ein Hingucker. Der studierte Informatiker legt großen Wert darauf, dass die Maserung seiner Objekte zu sehen ist, und lässt auch Rindenteile oder sonstige Besonderheiten sichtbar werden. "Drechseln ist Leidenschaft", sagt Winter, der sich seit rund 28 Jahren beinahe täglich seiner Drechselbank widmet. Seit er 2006 in den Unruhestand getreten ist, gibt er Drechselkurse in seiner von ihm entwickelten Drechseltechnik und ist oft mit seinen Werken im In- und Ausland unterwegs. "Beim Drechseln muss ich mich sehr konzentrieren, dann fällt alles andere von mir ab", sagt Winter.

Besondere Kerzen haben es Michael Meyer angetan: Jede seiner Engelkerzen zieht er von Hand, eine solch schlanke Form könne man nicht gießen. Die Kerzenflamme sorgt für die Engelsform. Etwa fünf Stunden braucht die Flamme bis zur engelhaften Erscheinung. Die Idee zu dieser Kerze hat vor rund 90 Jahren ein Waldorfschüler entwickelt, verrät Meyer, der seine Kerzen aus Paraffin und Stearin zieht. Einem ganz anderen Werkstoff - nämlich Papier - widmet sich Ulrich Fries. Er hat eine kleine Druckerei und stellt zumeist Bücher voller sinniger Sprüche, fantasievolle Poster und Postkarten her. Das von Fries verfasste "Märchen vom Hagebutz" passt in die Herbstzeit. Ebenfalls mit Papier arbeitet Eva Zwingert. Sie dreht es zu Schmuckstücken wie Ketten und Ohrringe. "Ich mag große Ketten, aber die waren mir meist zu schwer. So kam ich auf die Idee, Perlen aus Papier herzustellen", erklärte die Kunsthandwerkerin aus Schwaigern.

Kunterbunte Filzpuschen haben es Irene Kienle angetan. Seit drei Jahren strickt sie die Hausschuhe, die dann mit Tennisbällen gewaschen werden und dabei ihr wolliges Aussehen erhalten. Über Schusterleisten zieht die Kunsthandwerkerin die Puschen, damit die Fußwärmer in genormten Größen angeboten werden können. Eine Weberin war sogar aus dem Elsass nach Bad Rappenau angereist. Im Gepäck hatte Christel Kletti ihren Webrahmen auf dem sie zeigte, wie sie ihre kunstvollen Schals herstellt. Dabei legt sie großen Wert auf hochwertige Wolle und besondere Fäden, etwa von Alpaka oder Lama.

Im Schlosshof stand ein besonderer Hingucker: Aus einem alten Pferdeanhänger hat Isabella Arnold ein transportables Refugium für ihre hübschen Holzdekorationen gebaut, das sie einfach an ihr Auto anhängen kann. "Damit bin ich viel mobiler und muss keine Kartons mehr schleppen", erklärt die Kunsthandwerkerin.