Kreis Karlsruhe. (rnz) Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) passt zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember seine Tarife an. Die Preiserhöhung um 2,3 Prozent begründet das Unternehmen vor allem mit gestiegenen Personalkosten durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und der Teuerungsrate bei Baupreisen für Investitionen in die Infrastruktur.

"Die jetzige Tarifanpassung erfolgt mit viel Augenmaß, viele Tarife bleiben stabil, gerade was die Fahrten für Kinder und Familien betrifft. Wie in den Vorjahren liegen wir mit der Preisanpassung im bundesweiten Durchschnitt vergleichbarer Verkehrsverbünde", betont KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon.

Mit dem Fahrplanwechsel verbessert der KVV aber auch sein Angebot. So können die Kunden in den Stadtbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft zukünftig via W-Lan kostenfrei im Internet surfen. Mit seinen hauseigenen Apps bietet der KVV Smartphone-Nutzern einen Routenplaner, Abfahrtsmonitor mit Echtzeitdaten und Fahrkartenautomat in einem an. Über die App "ticket2go" kann über den E-Tarif ein preisgünstiges Kurzstreckenticket für Fahrten im Karlsruher Stadtgebiet gebucht werden. In die App "KVV.mobil" ist neben dem Fahrradverleih-System "Fächerrad" nun auch der Car-Sharing-Anbieter "Stadtmobil" integriert. Außerdem wurden die Fahrzeugflotten modernisiert und weitere Haltestellen barrierefrei ausgebaut.

Keine Preiserhöhung gibt es bei den Fahrkarten für Kinder in den Waben 1 bis 5. Für die Nutzer der Karte ab 65 ist weiterhin die ganztägige kostenfreie Mitnahme aller eigenen Enkel und/oder Kinder bis einschließlich 14 Jahre möglich. Der Preis der 4er-Karten ändern sich minimal - hier kommt es zu einer Anpassung der 3- und 4-Waben-Karten. Bei den 4er-Karten für Kinder werden die Preise nicht erhöht. Die Preise für Einzelfahrkarten im Stadtgebiet von Karlsruhe und Baden-Baden steigen um zehn Cent und kosten statt 2,40 Euro nun 2,50. Einzeltickets für drei, vier oder fünf Waben kosten ab Dezember jeweils zehn Cent mehr, bei fünf, sechs und sieben Waben sind es 20 Cent mehr. Bei den Übergangs- und Ergänzungsfahrkarten liegen die Tarife ab Dezember ebenfalls zehn beziehungsweise 20 Cent über dem aktuellen Preisniveau.

Eine 4er-Karte im Stadtgebiet von Karlsruhe oder Baden-Baden kostet weiterhin 9,50 Euro, eine 4er-Karte für fünf Waben kostet auch nach dem 10. Dezember unverändert 18,20 Euro. Lediglich für den Geltungsbereich von drei Waben steigt der Preis einer Fahrkarte um 20 Cent auf 12,50 Euro bei Erwachsenen. Bei vier Waben kostet das Viererticket 20 Cent mehr und damit 15,40 Euro.

Der Preis für die Citykarte wird um zehn Cent angehoben und kostet künftig 6,40 statt 6,30 Euro. Die Regio-Karte schlägt dann mit 11,30 statt elf Euro zu Buche. Für die Karte RegioXsolo, die bislang 18,10 Euro kostet, müssen Kunden 50 Cent mehr bezahlen. Beim Tagesticket RegioXplus, das Gruppenreisen im KVV-Netz und auf den gesamten Strecken der angrenzenden Verbundpartner (VPE, VGF, VGC sowie ausgewählter Schienenanschlusstrecken) ermöglicht, steigt der Tarif um 30 Cent auf 29,90 Euro.

Für die übertragbare Umwelt-Monatskarte steigt der Preis je nach Anzahl der benötigten Waben zwischen zwei und 5,50 Euro. Die Jahreskarte KombiCard, kostet künftig 85,80 Euro pro Monat. Die Monatskarten für Schüler, Auszubildende und Studierende bleiben von der Tarifanpassung zunächst ausgenommen.

Info: Vollständige Übersicht über die neuen Fahrpreise unter www.kvv.de