Angelbachtal. Zwar sind es noch gut drei Wochen bis zur Gemeinderatswahl, doch der Wahlkampf ist in Angelbachtal schon seit einigen Wochen voll im Gange. Erste Plakate hängen an den Straßenrändern, Werbeflyer waren bereits im Briefkasten, auf den Homepages und Facebookseiten im Internet wird um die Wählergunst geworben. Kandidaten zogen sogar von Tür zu Tür im "Häuserwahlkampf". Wir wagen einen Blick in die Statistik, auf die großen anstehenden Entscheidungen und die Kandidatenlisten.

> Waren es in den zurückliegenden Wahlperioden meist CDU, Freie Wähler und SPD, die Kandidaten ins Rennen geschickt hatten, standen im Jahr 2009 sogar nur zwei Wählervereinigungen mit 28 Kandidaten zur Wahl. Bei der letzten Wahl im Jahr 2014 waren die 14 Sitze am Ratstisch deutlich stärker umkämpft: Insgesamt 59 Bewerberinnen und Bewerber standen bei Bürgervereinigung/CDU, Freien Wählern, Junger Liste, Kommunalpolitischer Initiative 2014 und SPD auf den Stimmzetteln. Am 26. Mai 2019 werden sogar die Namen von 64 Kandidaten auf den Stimmzetteln stehen. Statt der Kommunalpolitischen Initiative 2014 steht eine Grün-Alternative Liste zur Wahl.

> Verschiedene richtungsweisende Entscheidungen hat der aktuelle Gemeinderat bereits getroffen, die Umsetzung der Hauptstraßensanierung beispielsweise, das Sportflächenkonzept oder den Feuerwehrbedarfsplan mit mehreren neuen Fahrzeugen wird in die kommende Legislaturperiode fallen. Große Investitionen gehen mit der Straßensanierung in Michelfeld (1,15 Millionen Euro) und der Kindergartenerweiterung (rund zwei Millionen Euro) gerade zu Ende. Aber auch die kommunalen Bauplätze sind weitestgehend verkauft. Daher sei es keineswegs so, dass die finanzielle Lage der Gemeinde gut wäre, erklärt Bürgermeister Frank Werner auf Anfrage: "Zwar verzeichnen wir im Moment Rekordeinkommensteuereinnahmen, aber ,freies‘ Geld haben wir im Jahr nur rund eine Million Euro."

> Viele große Investitionen drängten, sagt Werner: Benötigt werde die Erweiterung von Hallenflächen, die Sonnenberghalle sei "dicht". Eine Lösung könnte hier die Übernahme und Sanierung der Michelfelder TSV-Halle sein. Ferner die Investitionen rund um das Sporthaus Eichtersheim, das im Jahresablauf von vielen Vereinen genutzt wird und wo auch Judoclub und Tanzsportclub in Räume investieren wollen.

> "Die größten Sorgen bereitet mir die Rathaussanierung", erklärt Werner: "Einerseits haben wir zwar keinen unmittelbaren Druck, das Gebäude ist ja nicht baufällig. Andererseits regnete es bei Schlagregen schon durch die Fenster, die Sanitäreinrichtungen sind 40 Jahre alt, die Elektrik und die Heizung ebenso." Von einer notwendigen Investitionssumme von fünf bis sechs Millionen Euro gehe man derzeit aus. Jedoch verweist der Bürgermeister auf die Kostensteigerungen, die die letzten Ausschreibungen gezeigt hatten. Bis zu 30 Prozent mehr als veranschlagt musste aufgrund der aufgeheizten Konjunktur bezahlt werden. "Acht oder neun Millionen Euro könnten wir nicht stemmen und den Weg der soliden Finanzpolitik dürfen wir nicht verlassen." Mit dem neuen Gemeinderat müsse daher ein sehr dezidiertes Sanierungskonzept auf den Weg gebracht werden. "Sicher keine leichte Aufgabe," schätzt der Rathauschef.

> Bei der großen Kandidatenauswahl, die die Wähler haben, wird es also spannend bei der Frage, wer am Ende am Ratstisch in Angelbachtal mitentscheiden darf. Sicher ist heute nur, dass drei amtierende Gemeinderäte nicht mehr dabei sein werden: Ursula Balheim, Dr. Axel Derks und Susanna Trumpf stellen sich nicht mehr zur Wahl.

> Die Wählervereinigung Junge Liste warb schon im März mit ersten Flyern um die Gunst der Wähler in Angelbachtal. Der Slogan der Liste, deren Durchschnittsalter 30 Jahre beträgt, lautet "Gemeinsam Zukunft gestalten". Zur Wahl stehen Sascha Bertich, Janina Biehlman, Cordula Borm, Lukas Del Monego, Nico Heinrich, Saskia Hohmann, Steven Höhn, Anke Junker, Roland Lang, Simon Lange, Elisabeth Olesch, Fabian Spieß, Sabrina Wolf und Simone Zimmerer.

> Die Bürgervereinigung/CDU sagt von sich, "ein starkes Team" zu sein. "Mut für Entscheidungen, die die Gemeinde zukunftsfähig machen" ist zu lesen; auf der Kandidatenliste stehen Werner Müller, Günter Deja, Helmut Schleckmann, Enrico Braun, Stephanie Brecht, Andreas Fetzner, Beate Fischer, Markus Haaß, Ralf Kerschbaum, Heiko Krotz, Petra Lang-Schwindt, Harald Merkel, Holger Neubauer und Heike Witt.

> Bei den Freien Wählern lautet die Plakatüberschrift "miteinander, mitdenken, mitgestalten, mitmachen". "Sie und wir für Angelbachtal" ist das Motto der Kandidaten Hubert Mildenberger, Maximilian Riedl, Jürgen Lutz, Birgit Michel, Karl Kern, Anne Gmelin, Axel Watzke, Matthias Edinger, Johannes Zimmerer, Matthias Kattermann, Christoph Rauchmann, Aynur Demirel, Peter Bender und Walter Fogel.

> Die SPD spricht von "Einer Gemeinde zum Wohlfühlen" und bildet auf dem Plakat groß ein Storchenpaar im Nest ab. "Einkommensabhängige Kita-Gebühren" und "vielfältige Angebote für Senioren" steht auf anderen Plakaten. Die Kandidatenliste sieht Frank Reinbold, Ingo Pupak, Michael Kaestel, Ursula Ohr, Darius Schuckert, Malin Hussy, Heidi Pupak, Dale Werner, Wilfried Hager und Edeltrud Hager vor.

> Auf der Agenda der Grün-Alternativen Liste stehen Natur- und Umweltschutz ganz oben. Auf deren Homepage ist zu lesen: "Zu Themen wie der Klimakrise und dem dramatischen Artensterben gibt es auch auf kommunalpolitischer Ebene großen Handlungsbedarf." Zur Wahl stellen sich Jürgen Fels, Helgine Borm, Christoph Haag, Carsten Grix, Anja Gross, Heimo Linse, Lino Holzmüller, Christian Henke, Ulrike Hartlieb-Stirner, Reinhard Wehner, Beate Henke und Joachim Gross.