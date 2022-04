Von Tim Kegel und Armin Guzy

Sinsheim/Eppingen/Kraichgau. Die Eislandschaft über den Obstanlagen im Westen Sinsheims zeigt es: Die Nächte sind frostig, die Blüte von Stein- und Kernobstbäumen ist in Gefahr, etwas weniger der Wein. Landwirte lauern zurzeit aufs Thermometer und hoffen, dass der Ertrag bei der Ernte nicht in Gefahr gerät.

Dieter Schleihauf, Abteilungsleiter Getreide und Saaten bei der Agroa-Raiffeisen-Genossenschaft in Eppingen, sieht die Auswirkung des jetzigen Frosts auf die klassische Landwirtschaft als gering. Getreide vertrage diese Temperaturen, Zuckerrüben seien noch geschützt. In zwei, drei Wochen hätte der Frost indes wohl durchaus Schäden verursacht, vor allem wohl beim Raps – wie im Jahr 2016, als die Temperaturen am 26. April unter null gefallen waren und die Landwirte einiges an Ertrag gekostet hatten. Generell sieht der Fachmann im Klimawandel den Hauptgrund für die Misere. Fröste im April sind keine Seltenheit, doch weil sich die Blütezeit vieler Pflanzen durch die Klimaerwärmung "um zehn bis 14 Tage nach vorne verschoben" hat, wie Schleihauf sagt, seien vor allem die Frühblüher gefährdeter durch April-Fröste als bisher.

Und ist Frost angekündigt, bedeutet dies im Obstbau oft schon jetzt gespanntes Warten und dann Gegensteuern, möglicherweise bis zum frühen Morgen: Armin Krebs vom Obsthof Krebs setzte am Sonntagabend gegen 21 Uhr die Notberegnung über den Apfelanlagen in Gang. Nähert sich die Temperatur 1,5 Minusgraden, ist es soweit; in offenen Lagen schon bei Temperaturen um null Grad Celsius. Fünf Messstationen auf dem Gelände geben Krebs Auskunft direkt auf sein Handy, zusätzlich ein geeichtes Thermometer mitten im Bestand. Ist ein bestimmter Temperaturabfall erreicht, schrillt außerdem eine Sirene in einem Nebenraum des Wohnhauses auf dem Hof.

Auf dem Obsthof werden die Beregnungsanlagen großteils aus einem Speichersee "in Hallenbadgröße" gespeist. Das Verfahren benötigt "viel Wasser" – die Beregnung darf "nicht stoppen solange es Minusgrade hat". Aber die Anlage braucht auch Diesel, wenn der Motor des Schleppers Pumpen antreibt. 350 Kubikmeter Wasser wurden so in der Nacht auf Montag über weite Teile der Anlage auf dem Obsthof ausgebracht.

Die Frostbewässerung erzeugt eine Eisschicht um die Blüten, welche diese – so paradox dies für physikalische Laien auch wirken mag – vor dem Erfrieren schützt. Dies allerdings geht einher mit einem gewissen Bruchrisiko, je länger beregnet werden muss, weil dann "einiges an Eis an den dünnen Ästchen hängt", sagt Krebs.

Und dass die Beregnung läuft und die Plantagen am Stadtrand mit Eis überzieht, ist nicht so unüblich, wie mancher aufgrund des exotischen Anblicks glauben mag: "Jedes Jahr" muss Krebs inzwischen die Beregnung starten. Allein im vergangenen Jahr kam er auf "zwölf Beregnungsnächte".

Doch was seine Äpfel angeht, war Krebs am Montagvormittag guter Dinge. Er geht davon aus, dass sich Schäden stark in Grenzen halten. Jedoch gebe es diese, "je nach Kultur", etwa bei Kirschen und Pflaumen, die ohnehin früh blühen und in diesem Jahr noch früher dran waren. Ähnlich wie Schleihauf sagt auch Krebs: "frühere Vegetation, längere Gefahrenperiode".

Weinbauern haben den Frost der vergangenen Tage nur leicht gespürt, beispielsweise Peter Zipse in Weiler, der von "etwa zehn Prozent" Schaden in mancher Lage ausgeht. Neue, pilzresistente und vermeintlich besonders widerstandsfähige Rebsorten wie die Solaris seien späteren Sorten wie Riesling oder Spätburgunder unterlegen. "Vereinzelt ein paar Knospen" – so sehe im Moment das Schadbild am Steinsberg aus, was sich übers Jahr bis zur Weinlese ausgleichen dürfte.

"Überhaupt nichts" ausgemacht hat der Frost Zipses Aroniabeeren-Kulturen. Die aus Nord- und Osteuropa stammenden Beeren, aus denen er Saft herstellt, erwiesen sich als frosthart.