Sinsheim. (jubu) Mitten in der Versammlung schrillten die Piepser der Wehrmänner. Eine Dreiviertel Stunde nach Eröffnung der Generalversammlung im Gerätehaus kam der Alarm. Es war ausnahmsweise nicht die A 6, sondern ein Unfall bei Angelbachtal (siehe Bericht Seite 5). Auf 298 Einsätze (2017 waren es 225 Einsätze) konnte die Abteilung Stadt zurückblicken. Von schweren Unfällen auf Autobahn sowie Bundes- und Landstraße über Tür- und Fahrstuhlöffnungen war alles dabei. Auch skurriles, wie ein vom Winde verwehter Sonnenschirm beim Sinsheimer Bierdorf, forderte den Drehleitereinsatz der Wehrleute.

54 mal wurden die Floriansjünger zu Hilfeleistungseinsätzen gerufen, fast die Hälfte war mit Personenrettung verbunden. Bilanz der Tragik: 24 Verletzte, sieben Tote. Den größten Anteil hat die Autobahn, wie Feuerwehrkommandant Thorsten von Hausen in seiner Rede festhielt. "Wir mussten unser Können unter Beweis stellen und Personen aus ihren völlig deformierten Wracks schneiden."

Thomas Nerpel, stellvertretender Kommandant der Abteilung Stadt, unterstrich: "Das Einsatzgeschehen auf der A 6 stellt eine schwerwiegende psychische wie auch physische Belastung für die Einsatzkräfte vor Ort dar." Auch Übergriffe auf Wehrleute seien eine Gefahr für das Ehrenamt. Nerpel erinnert an einen Einsatz in der Silvesternacht 2017/2018, bei dem aus der feiernden Menge heraus die Löschfahrzeuge mit Böllern und Raketen beschossen wurden. Die Ereignisse konnten die insgesamt positive Bilanz der Abteilung Stadt aber nicht trüben. Drei neue Fahrzeuge wurden angeschafft. Ein Vorausrüstwagen, ein Einsatzleitwagen sowie ein neuer Rüstwagen unterstützen den Fuhrpark seit Jahresmitte und lösten alte Fahrzeuge ab.

Mit 53 Aktiven, darunter fünf Frauen, gibt es keine Nachwuchssorgen für den ehrenamtlichen Dienst. Der Altersdurchschnitt der Aktiven ist gegenüber vergleichbaren Feuerwehren niedrig: zwischen 26 und 45 Jahren. 13 Jungs und zehn Mädchen machen bei der Jugendfeuerwehr mit.

Eine besondere Herausforderung waren die Regenereignisse im Stadtgebiet zu Jahresbeginn sowie Anfang Juni und Ende September. Von einer Schlammflut in Dühren über entwurzelte Bäume und abgedeckte Dächer bis hin zu von Bäumen getroffene Autos hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Um Vorbereitungen zu treffen, wurden Niederschlagsberechnung für die Stadtteile Dühren, Eschelbach und Hoffenheim vorgenommen, die laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht vom Land bezuschusst wurden.

Bauchschmerzen bereitet Unterkreisführer Michael Hess die Einführung des Digitalfunks. Das seit 2006 andauernde Projekt soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Eigentlich sollte der neue Kommunikationsstandard als landesweites Pilotprojekt zuerst in Sinsheim eingeführt werden. Damals zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen - das Großereignis liegt nun acht Jahre zurück. Die Hardware sei im Gerätehaus, nur bekomme man im Moment niemanden, der die Umrüstung durchführt, berichtete Hess. Er hoffe, dass sich das Problem mit dem kommenden Ausschreibungsverfahren erledigen werde. Neben allen Gerätehäusern in der Kernstadt und den Stadtteilen müssen auch die Funkgeräte in den 35 Fahrzeugen ausgetauscht werden. "Wenn es gut läuft, klappt die Umstellung bis Ende dieses Jahres", erklärte Hess.

Vorfreude machte Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf das lang ersehnte neue Gerätehaus. "Wir bauen für die Zukunft. Deshalb ist es nicht einfach, ein innenstadtnahes Grundstück mit etwa einem Hektar Fläche zu finden." Nach langem hin und her hätten sich nun zwei Standorte herauskristallisiert, die dem Regierungspräsidium in dieser Woche vorgestellt werden sollen. Jedoch hapere es noch bei den Fördermitteln. Da es sich um eine städtische Wehr handelt, greifen die Landesfördermittel nicht vollumfänglich, sodass man bei geplanten Kosten von zehn Millionen Euro nur eine Million Fördermittel erhalte. Deshalb hoffe er auf Mittel aus dem Ausgleichstock des Landes.