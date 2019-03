Kreis Karlsruhe. (rnz) 700 Kontrollen führte das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im vergangenen Jahr in Ställen und Zuchtanlagen durch, und überprüfte dabei 400 Tierhaltungen. Wie aus dem Jahresbericht der Behörde hervorgeht, gingen die Kontrolleure dabei von Amts wegen zu einem Großteil Anzeigen aus der Bevölkerung nach.

Auch wenn diese erkennbar auf Miet- oder Nachbarschaftsstreitigkeiten basieren, ist die Behörde verpflichtet, jeder Meldung nachzugehen. In den meisten Fällen ging es um Hunde, Katzen oder Pferde, aber auch etliche landwirtschaftliche Nutztiere und exotische Tiere wurden nach Meinung der Anzeigenerstatter nicht tiergerecht gehalten.

Hintergrund Mit anerkannten Tierschutzorganisationen, die in einem so genannten "gemeinsamen Büro" organisiert sind, arbeitet das Veterinäramt konstruktiv zusammen. Sie haben nach dem Gesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine das Recht, in bestimmten Fällen vor Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen nach dem Tierschutzgesetz Stellung zu nehmen, sowie gegen behördliche Anordnungen vorzugehen. 2018 wurden 64 Tierschutzfälle in diesem Bereich beleuchtet, wobei in keinem Fall Einwände gegen die behördlichen Verwaltungsakte vorgebracht wurden. (rnz)

Zugenommen haben der Behörde zufolge Missstände im Bereich von Hobbytierhaltungen. Haustiere sind für viele Besitzer nicht selten der einzige Sozialpartner. Doch auch "Tierfreunde" verfügen immer weniger über ausreichendes Fachwissen, um ihre Tiere artgerecht zu halten. Die Missstände, die die Kontrolleure vorfanden, sind unterschiedlichen Ausmaßes: In vielen Fällen wurden durch Gespräche und Fristsetzung zur Mängelbehebung eine akzeptable Verbesserung der Haltungsbedingungen erreicht.

Beispielsweise in einem Fall, bei dem in einer Dachgeschosswohnung 30 Katzen vorgefunden wurden. Der gesamte Aufenthaltsbereich der Tiere war stark verdreckt, die Luftqualität kaum zu ertragen, schildert die Behörde in ihrem Jahresbericht. Nach sachlichen Gesprächen und einer Anordnung reduzierte der Halter den Katzenbestand deutlich. Durch Nachkontrollen sicherte man die Haltungsbedingungen.

In schwerwiegenderen Fällen mussten gegen Tierhalter Ordnungsverfügungen oder Bußgeldverfahren eingeleitet werden - etwa im Fall einer bereits wiederholt untersagten Hühnerhaltung in Stall, Wohnung und Keller. Die Amtstierärzte verschafften sich trotz massiver Beschimpfungen und Bedrohungen in Begleitung der Polizei Zugang und veranlassten, dass die Tiere dem Halter weggenommen und anderweitig untergebracht wurden.

Im Fall eines Kleintierzüchters, der Ziegen, Enten, Ziervögel, Hühner und Tauben ohne Licht, Wasser und Futter sich selbst überlassen hatte, sodass diese verendeten, wurde Strafanzeige erstattet und ein Halte- und Betreuungsverbot über sämtliche Tierarten ausgesprochen. Der Halter ist laut Behörde mittlerweile rechtskräftig verurteilt. In neun Fällen wurden Tierhaltungen ganz aufgelöst.

"Diese behördliche Handhabe ist aber nicht immer so einfach durchführbar, wie sich das manche Anzeigenerstatter vorstellen oder wünschen", sagt der Leiter des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Dr. Joachim Thierer. Gerade im Bereich tiefgreifender Anordnungen bedürfe es einer sehr genauen Prüfung und Abwägung sowie in der Regel auch eines zeitlichen Vorlaufs, um dem Tierhalter Möglichkeiten zur Verbesserung der Haltungsbedingungen zu geben. Schließlich gehe es um einen massiven Eingriff in persönliche Grundrechte, der sich auf die gesamte Existenz auswirken könne. Er appelliert deshalb an Tierhalter, sich über artgerechte Haltung zu informieren und für die entsprechenden Bedingungen zu sorgen.