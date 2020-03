Ittlingen. (pol/rl) Von einem Radfahrer geschlagen wurde eine 55-jährige Autofahrerin am Montag. Um eine Baustelle zu umfahren, war die Toyota-Fahrerin ebenso wie mehrere andere Autofahrer auf einem Feldweg von Ittlingen in Richtung Reihen unterwegs. Hier traf sie auf eine fünfköpfige Familie, die auf dem Fahrrad unterwegs war und vor ihr auf dem Weg fuhr. Nach eigenen Angaben soll sie mit ausreichendem Abstand hinter der Familien hergefahren sein, bis die Radfahrer den silbernen Toyota an einer geeigneten Stelle vorbeiließen.

Da sie wusste, dass sie den Feldweg ordnungswidrig benutzte, hielt sie an, um sich bei dem Vater der Familie zu entschuldigen. Der jedoch schrie die 55-Jährige an, beleidigte sie und beugte sich durch das offene Fenster der Beifahrerseite in das Innere des Wagens. Dort zog er den Zündschlüssel ab und warf diesen in einen Bach in der Nähe. Danach fuhr die ganze Familie weiter.

Die Familie war mit zwei Erwachsenen-Fahrrädern unterwegs. Eines der Kleinkinder fuhr auf einem Kinder-Fahrrad, die beiden anderen Kleinkinder saßen in Sitzen am Fahrrad des Vaters. Der Vater soll 1,75 bis 1,80 Meter großer sein, eine schmale Figur haben und längere, dunkelblonde Haaren tragen. Die Frau hatte dunkle Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere der Mann, der der schockierten Autofahrerin half und ein hinzugekommener Landwirt. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262/60950 bei der Polizei zu melden.