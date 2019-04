Ittlingen. (jubu) An einer Laterne, abseits der Fahrbahn, endete die Fahrt einer Autofahrerin aus dem Landkreis Heilbronn am Mittwochmorgen. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte die Frau gegen 7.50 Uhr mit ihrem VW Sportsvan die Landesstraße 592 von Ittlingen kommend in Richtung Sinsheim-Reihen befahren, als ihr nach eigenem Empfinden kurz nach dem Ortsausgang von Ittlingen schlecht geworden war.

In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Feuerwehrleute aus Ittlingen und Kirchardt befreiten sie aus ihrer misslichen Lage. Nach medzinischer Erstversorgung musste sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die L 592 war für rund eine Stunde voll gesperrt.