Ittlingen. (apo/guz) Was für den einen ein rein gestalterisches Element ist, ist für den anderen ein tägliches Ärgernis. "Das ist doch eine Mauer", sagt Hans Preiszler erbost und zeigt auf die Wand, die der Nachbar im Frühjahr 2020 an seine Grundstücksgrenze gesetzt hat. Offensichtlich nicht ohne Grund, denn dahinter ist ein kleines Badebecken angelegt, und da will der Nachbar natürlich im Sommer ungestört planschen. Ein Blick in den Bebauungsplan lässt vermuten, dass eine solche Grenzziehung "eigentlich" nicht erlaubt sein dürfte. Doch so sehr sich Preiszler um sein vermeintlich "gutes Recht" bemüht und dabei "fast" alle Register zieht: Die Wand bleibt stehen.

Der Fall steht exemplarisch für mehrere ähnliche Streitigkeiten, mit denen sich das Baurechtsamt in Eppingen in den zurückliegenden Monaten befasst hat – und die teilweise noch schwelen. Im Sommer hatte die Untere Baurechtsbehörde daher mehrfach in den Amtsblättern in den Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Eppingen/Gemmingen/Ittlingen die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit von Einfriedungen im Innenbereich thematisiert und Grundstückseigentümer darauf hingewiesen, dass Einfriedungen, die den Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne widersprechen, keinen Bestandsschutz genießen und unter Umständen vollständig zurückgebaut werden müssen.

Auch Familie Preiszler beruft sich auf den Bebauungsplan, bislang jedoch vergebens. "Einfriedungen in geschlossenen Formen (Mauern, Eternit- und Bretterzäune und ähnliches) sind unzulässig" steht in dem Planwerk. Aufgestellt wurde es 1973 von der Gemeinde Ittlingen, und damals gab es bekanntlich noch keine Gabionen. Sie gelten baurechtlich als "tote Einfriedung", und ob man die nun unter der vagen Begriffssammlung "Ähnliches" führt, sei dahingestellt.

Die Pressestelle der Stadt Eppingen bezieht sich auf RNZ-Anfrage hin auf Paragraf 50 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO), wonach Bauwerke, die keine Gebäude und nicht höher als 2,50 Meter sind oder nicht mehr als 25 Quadratmeter Wandfläche aufweisen, nicht genehmigungspflichtig sind. Sie unterliegen einzig der "gestalterischen" Freiheit des Plangebers.

Trotzdem müssten natürlich die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Dazu zählen auch die im Bebauungsplan, und der orientiert sich wiederum an der LBO. Der Bebauungsplan für das Ittlinger Gewann "Wahrbühl bis Katzenrain" erlaubt für Einfriedungen eine Höhe von einem Meter im Grenzbereich zu öffentlichen Verkehrsflächen, in allen anderen bis maximal 1,50 Meter.

Preiszler hat den Zollstock gezückt und jedes Gabionenelement penibel nachgemessen. Dabei ergab sich für ihn eine durchschnittliche Höhe von 1,66 Meter ab Grundstücksboden. Er sah sich im Recht und schaltete einen Anwalt ein, um den Rückbau der Gabionen zu erwirken. Eine daraufhin eingeforderte Kontrolle der zuständigen Baurechtsbehörde Eppingen errechnete bei Messungen – ausgehend vom Geländeniveau – eine gemittelte Höhe von 1,54 Meter bei einer Gesamtlänge von elf Metern. Wegen der geringen Abweichung sahen die Prüfer keinen Verstoß gegen baurechtliche Vorschriften.

Doch Preiszler zweifelt an, dass hier richtig gemessen wurde, wollte sich damit nicht zufriedengeben und legte beim Regierungspräsidium Stuttgart Fachaufsichtsbeschwerde ein. Diese wurde mit Schreiben vom 1. Juni 2021 abgewiesen, da das zuständige Baurechtsamt seine Überwachungsaufgabe ausreichend erfüllt habe, wie es in der Begründung heißt. Auch den Verweis auf die Regelung im Bebauungsplan ließ man nicht gelten, denn dieser würde einzig aus "städtebaulichen" Gesichtspunkten erstellt und hätte zudem keinen "drittschützenden Charakter": "Eine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme ist nicht ersichtlich", befand die Behörde.

Familie Preiszler hätte nun noch die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage gegen den Nachbarn anzustreben. Doch das wird teuer. Je nachdem, durch wie viele Instanzen er die Angelegenheit boxen will, kommen da je nach Streitwert schnell mal 5000 bis 10.000 Euro zusammen. Zudem geht es bei derartigen Streitigkeiten auch immer ums richtige Maß, und das liegt nicht zuletzt im Ermessen des Gerichts. Hier müssten die Preiszlers also nachvollziehbar begründen, dass ihnen durch die Gabionenwand ein Schaden entstanden ist. Doch angesichts der Tatsache, dass sie dadurch weder einen materiellen Nachteil haben noch in ihrem Lebensalltag gestört werden, würde das kein leichtes Unterfangen.

"Eigentum braucht Grenzen" steht im Nachbarrecht, und jeder hat ein Recht auf Privatsphäre. Doch nicht ohne Grund sagt ein altes Sprichwort: "Vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand" – auch beim Thema Gabionenwand.