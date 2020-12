Ittlingen. (jubu) Ohne Verletzte blieb ein Unfall mit Beteiligung einer S-Bahn am Mittwochabend in Ittlingen.

Der Fahrer eines 7,5-Tonners wollte von einem Bahnübergang an der Reihener Straße in die Hauptstraße nach links abbiegen und musste aufgrund auftretenden Gegenverkehrs auf dem Gleisbereich warten. Kurz darauf schlossen sich die Schranken und eine herannahende Regionalbahn kollidierte trotz Bremsung mit dem 7,5-Tonner. Es enstand lediglich Sachschaden in geringer Höhe weshalb der Kleinlaster nach polizeilicher Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen konnte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrgäste der Regionalbahn wurden von Einsatzkräften von DRK und Feuerwehr aus der Bahn zum nur wenige hundert Meter entfernten Bahnhof gebracht und weitertransportiert. Der Bahnverkehr blieb bis zum Abschluss Unfallaufnahme beeinträchtigt.