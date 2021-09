Von Angela Portner

Ittlingen. Mit der Idee, einen Naturkindergarten im Ort zu errichten, hat die Gemeinde offenkundig eine harte Nuss zu knacken: Nachdem sich Anlieger, wie berichtet, vehement gegen die Nutzung der "Mulde" ausgesprochen hatten, wurden in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag drei weitere Standorte ins Spiel gebracht. Gemeinsam mit Experten wurde das Für und Wider ausgelotet. Am Ende fiel die Entscheidung nicht für den ehemaligen Waldspielplatz, nicht für die Forlenhütte und auch nicht für den Holzlagerplatz im Langengrund oder die anfangs angedachte "Mulde". Stattdessen wird jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet, in der alle entscheidungsrelevanten Personen gemeinsam nach einer Lösung suchen.

Dass es eine Lösung ganz dringend und vor allem zeitnah braucht, machte Carmen Albrecht, die Leiterin des Familienzentrums, deutlich, als sie den Kindergartenbedarfsplan vorstellte: "Wir stoßen an unsere Grenzen." Bis Juli 2022 haben 66 Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, doch nur 30 stehen zur Verfügung. Für 126 ältere Kinder ab drei Jahren stehen 125 Plätze zur Verfügung, wobei zwei davon Eingliederungshilfe erhalten und somit zwei Plätze belegen. Unterm Strich fehlen also bereits drei Plätze. Schon jetzt sind alle Räume – auch die im Keller und im angrenzenden Feuerwehrhaus – bis zum Anschlag belegt. Bei 25 Kindern in 40 Quadratmeter kleinen Zimmern geht es eng zu. Albrecht warnt: "Das ist keine gute Situation für die Kinder."

Doch eine schnelle Lösung des Problems wird es wohl nicht geben, denn die vorgestellten Standorte für den Naturkindergarten haben Vor- und Nachteile, die es gegeneinander abzuwägen gilt. Bei allen muss im Vorfeld eine natur- und artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen. In der "Mulde" gibt es außerdem eine Streuobstwiese, die erhalten werden muss. Sollte sich die Gemeinde für diesen Standort entscheiden, dürfte dort nichts abgeholzt werden. Für die Nutzung wäre außerdem eine Änderung des Nutzungsplanes nötig, und die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde müsste eingeholt werden.

Als erster Standort wurde die Forlenhütte mit Erschließung über die Hilsbacher Straße oder über die unweit davon liegenden Höfe betrachtet. Hier liegen die Kostenschätzungen bei mehr als einer Million Euro, bei der zweiten Variante werden es laut Schätzungen des Ingenieurbüros Thomas Sippel voraussichtlich immer noch fast 500.000 Euro sein. Teuer wird das Ganze durch die schwierige Wasserversorgung, die nur mit einer Druckleitung möglich ist. Dazu kommen die Feldwege, die wegen ihres schlechten Zustandes saniert und ausgebaut werden müssten. Nicht ganz unproblematisch ist auch die Verkehrssicherungspflicht samt engmaschiger Baumkontrollen, die von der Gemeinde übernommen werden müssten.

Für knapp 400.000 Euro, und damit deutlich günstiger, könnte der Holzlagerplatz Langengrund erschlossen werden. Weil hier keine Bäume stehen, wäre auch die Verkehrssicherungspflicht unproblematischer. Ein Vorteil wäre zudem die gute Erreichbarkeit und die Nähe zum Pflegeheim, um das pädagogische Konzept hinsichtlich der Seniorenarbeit umsetzen zu können.

Schwieriger wird die Erschließung am ehemaligen Waldspielplatz Richtung Kirchardt. Das Gelände ist zu Fuß kaum zu erreichen, weswegen Bring- und Abholbereiche geschaffen werden müssten. Auch die große Entfernung zum Ort wird kritisch gesehen. Die Erschließungskosten werden mit rund 370.000 Euro angegeben. Aus forstrechtlicher Sicht bewertete Förster Michael Meny das Gelände als "grundsätzlich geeignet", auch wenn einige Bäume gefällt werden müssten, um die notwendige Freifläche zu erhalten.

Im Vergleich zu allen Standorten scheint die "Mulde" am geeignetsten zu sein: Erschließungskosten von nur 70.000 Euro, leichte Erreichbarkeit, kurze Wege zum Familienzentrum, der Bücherei oder anderen Einrichtungen. Nicht von der Hand zu weisen ist auch die Lage im Ort, wodurch das Bebauungsplanverfahren unproblematisch und schnell erfolgen kann, was wiederum Voraussetzung für Fördergelder ist, die sowohl vom Verein "Artenschutz in Franken" als auch aus dem Investitionsprogramm des Bundes kommen könnten. Bei anfangs prognostizierten Gesamtkosten von knapp 208.000 Euro hätte die Gemeinde mit 132.000 Euro rechnen können, doch inzwischen sind die Stichtage für die Antragstellung verstrichen, und eine Bewilligung ist fraglich.

Wie emotional das Thema in der Bevölkerung verhaftet ist, zeigten die Zuhörerzahlen: 30 Zuhörer waren zur Sitzung gekommen. Gleich zu Beginn sorgte Gottfried Mühling mit seinem Vortrag über die Vorgehensweise der Verwaltung für Unruhe und ermunterte die Gemeinderäte, sich bei ihrer Entscheidung nicht unter Druck setzen zu lassen. Karlfred Ebert störte sich vor allem an den "persönlichen Angriffen", die mit dem Thema einhergingen: "Wir müssen jetzt mal runterkommen." Widerstände habe es schon oft gegeben. Exemplarisch nannte er dafür die Ortskernsanierung und den Bau des Pflegeheims "An der Sägmühl". Bei den Entscheidungen des Gemeinderates könne es nicht um die Befindlichkeiten Einzelner gehen: "Wir müssen tun, was für unser Dorf am besten ist."