Ittlingen. (guz) Eltern müssen für die Betreuung ihrer schulpflichtigen Kinder in Ittlingen ab 1. September deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig eine neue Gebührenordnung verabschiedet, die insbesondere bei der Ganztagesbetreuung und bei flexiblen Angeboten erhebliche Preissprünge beinhaltet. So kostet beispielsweise die Ferienbetreuung zu verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) zum neuen Schuljahr mit 115 statt bisher 50 Euro in der Woche fast das Eineinhalbfache - ohne Ferienbetreuung liegt der VÖ-Wochensatz künftig bei 50 statt bisher 35 Euro. Das Komplettpaket Ganztagesbetreuung inklusive Ferienbetreuung steigt von 120 auf 180 Euro im Monat.

"Die Alternative wären wesentlich weniger Angebote zu günstigeren Konditionen. Ich glaube, das wäre nicht im Interesse der Elternschaft gewesen", sagte Bürgermeister Kai Kohlenberger.

Auch das Gremium sah die Erhöhung als dringend geboten an, nicht zuletzt angesichts des steigenden Defizits für die Gemeinde, die auch in Zukunft die stattliche Zahl von elf Betreuungsmodellen anbieten will - und das in zwei separaten Räumen der Grundschule, "in sehr hoher Qualität", wie Kohlenberger betonte.

Mit der Gebührenordnung betritt die Kommune Neuland, denn bislang galt eine Satzung, in der der Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtungen und die Gebühren zusammengefasst waren. Diese alte Satzung wurde nun auf einstimmigen Beschluss aufgehoben, um anschließend eine rechtssichere Neufassung verabschieden zu können. Ab 1. April gelten nun für die Einrichtungen eine Benutzungsordnung und zusätzlich eine separate Gebührenordnung, die sich allerdings erst zum 1. September auswirkt.

Für die Betreuung von Kindergartenkindern werden die Eltern zunächst nicht stärker zur Kasse gebeten. Die Verwaltung muss noch kalkulieren und will dem Gemeinderat erst Mitte des Jahres neue Gebühren vorschlagen.

Auch die neuen Gebühren für die Schulkindbetreuung sind noch nicht in Stein gemeißelt. In der kommenden Woche will die Verwaltung den Bedarf per Fragebogen erfassen und dabei auch gleich ein Merkblatt mit den neuen Gebühren beilegen. Wenn die Rückmeldungen ausgewertet sind, könnten sich weitere Änderungen ergeben, denn erst dann wird klar, welche Angebote wie stark nachgefragt werden und welche möglicherweise gar nicht zustande kommen. "Dann werden wir weitere Optimierungsmaßnahmen überlegen", kündigte Kohlenberger an.

Eine könnte sein, die Grundschule in eine Offene Ganztagsschule umzuwandeln, wofür es dann erhebliche Zuschüsse gebe, wie Gemeinderat Georg Kirchgeßner anmerkte. Er wies außerdem darauf hin, dass die Schulkindbetreuung keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist. Man sei bereits mit der Schule im Gespräch, antwortete Bürgermeister Kohlenberger.

Kämmerer Stefan Salen betonte, dass die Basisangebote künftig deutlich günstiger seien, als die flexiblen. Dadurch soll nicht nur der in den vergangenen drei Jahren von 14.000 auf 30.000 Euro deutlich gestiegene Zuschussbedarf der Gemeinde verringert, sondern auch eine bessere Planbarkeit erreicht werden. Die bisherigen Gebühren seien teilweise seit 2010 nicht mehr angepasst worden und einfach nicht mehr verhältnismäßig.