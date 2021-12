Ittlingen. (pol/lyd) Beim Brand eines Einfamilienhauses am Freitagmittag in Ittlingen wurde eine Person verletzt, teilt die Polizei mit. Zeugen sahen gegen 11.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Muldenstraße und meldeten dies über Notruf. Aus bislang unbekannter Ursache war der Dachstuhl eines frei stehenden Gebäudes in Brand geraten. Eine Bewohnerin des Hauses konnte dieses noch selbständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt. Weitere Personen befanden sich nicht im Objekt.

Brandursache war noch glimmende Asche in einem Mülleimer. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Die Feuerwehr war mit etwa 80 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus waren die schnelle Eingreifgruppe, Notarzt und Rettungsdienst sowie die Polizei Eppingen im Einsatz.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 17.56 Uhr

Wohnhaus durch Feuer zerstört

Ittlingen. (jubu) Die Rauchentwicklung war bereits kilometerweit sichtbar. Bei einem Gebäudebrand wurde ein Wohnhaus am Freitagmittag in der Muldenstraße zerstört. Das Feuer griff von einem Anbau auf das Wohnhaus über, teilte die Feuerwehr mit.

Gegen 12 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Brand in einem Wohngebäude gemeldet. Umgehend rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Bereits auf der Anfahrt zeigte eine große Rauchsäule den Weg zum Brandort.

Ein Anbau zwischen Wohnhaus und der Garage, in welchem Holz gelagert wurde, geriet aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff dann rasch auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses über. Eine starke Rauchentwicklung war die Folge.

Die Feuerwehr war umgehend mit umfangreichen Löscharbeiten, unter anderem über eine Drehleiter, im Einsatz. "Der eigentliche Brand konnte aufgrund der verwinkelten Bebauung zunächst nicht lokalisiert werden, was die Löscharbeiten enorm erschwerte", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Florian Hernik. Zudem mussten Teile des Daches abgedeckt werden, um den Brand unter der Dachhaut löschen zu können.

Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht, blieb aber den aktuellen Informationen zu Folge unverletzt. Das Wohngebäude wird vorerst nicht mehr bewohnbar sein. Die Löscharbeiten dauern bis in die Nachmittagsstunden an.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei kann Brandstiftung nicht ausschließen. Der entstandene Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 14.44 Uhr