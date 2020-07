Ittlingen. (RNZ) Die Corona-Pandemie hat auch für den Ittlinger Haushalt weitreichende Folgen. Um das erwartete Minus zu senken, verschiebt die ohnehin steuerschwache Gemeinde geplante Bauvorhaben und erhöht die Grundsteuer B, die nun 12.000 Euro mehr in die Kasse bringen soll.

Nach fünf Jahren war daher erstmals wieder ein Nachtragshaushalt nötig, der bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen wurde. Die Gemeinde will sogar nicht nur weiterhin ohne neue Schulden auskommen, sondern sogar bestehende um 100.000 Euro abbauen. Stand dann: 920.000 Euro.

Ittlingen hat nur wenige Gewerbesteuer zahlende Betriebe und hängt als fast reine Wohngemeinde mehr als die meisten Kommunen im Landkreis Heilbronn vom Einkommensteueranteil und den Zuwendungen aus dem Finanzausgleich ab. Doch auch Bund, Länder und Kreise krempeln angesichts stark zurückgehender Einnahmen gerade ihre Haushalte um. Kämmerer Stefan Salen rechnet daher mit 170.000 Euro weniger an Zuweisungen, die im Nachtragshaushalt allerdings noch nicht berücksichtigt sind.

Recht sicher scheint hingegen bereits, dass Geld aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fehlen wird. Mit 1,2 Millionen Euro hatte Salen geplant, nun wird diese Haupteinnahmequelle Ittlingens wohl um 125.000 Euro zurückgehen, und an Gewerbesteuervorauszahlungen werden statt bisher 500.000 nur noch 400.000 Euro erwartet.

Bei einem Haushaltsvolumen von 5,8 Millionen Euro fallen solche Fehlbeträge stark ins Gewicht, auch wenn manches bisher nur geschätzt werden kann. Um ohne neue Schulden auszukommen, hat sich die Gemeinde nun eine zurückhaltende Haushaltsführung verordnet. Ausgaben, die nicht absolut dringlich sind, werden ins kommende Jahr verschoben, unter anderem die Sanierung der Fenster in Schule und Rathaus, der Kauf eines Salzsilos, eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge und die Bauarbeiten an der Elsenz, mit denen der Bach durchlässiger für Fische gemacht werden sollte.

1,6 Millionen Euro will die Kommune insgesamt im Baubereich sparen. Größter verschobener Einzelposten ist dabei die Erweiterung des Berwanger Wegs, für den 900.000 Euro vorgesehen waren. Und auch die 300.000 Euro für die Unterhaltung der Kanäle werden um ein Jahr verschoben. Es fehlt aktuell schlicht an Geld, um solche Projekte umzusetzen, und die 40.000 Euro an Corona-Soforthilfe kann nur wenig auffangen.

Außerdem kann die Gemeinde in diesem Jahr eine wesentliche Einnahmequelle nicht anzapfen: Statt Baugrundstücke im Wert von 1,3 Millionen Euro zu verkaufen, wie es eigentlich geplant war, werden nun nur noch Bauplätze für insgesamt 580.000 Euro verkauft. Denn die dringend benötigten Grundstücke im Baugebiet "Eulenschnabel" können in diesem Jahr nicht mehr erschlossen und somit auch nicht verkauft werden.

Etwa eine Million Euro werden am Jahresende als frei verfügbare Mittel noch auf den Konten der Kommune liegen. Anfang 2019, vor dem Bau des neuen Feuerwehrhauses, waren es aber noch 2,4 Millionen Euro. Und für das kommende Jahr rechnet Kämmerer Salen mit einem weiteren Rückgang um 700.000 Euro auf dann 380.000 Euro.

Es kommt aber auch wieder Geld in die Kasse: 2021 will die Kommune mit den Bauplätzen im "Eulenschnabel" 1,5 Millionen Euro einnehmen – und die gleiche Summe dann noch mal in 2022. Dem stehen 1,2 Millionen Euro Ausgaben für die Erschließung gegenüber. Außerdem hofft die Gemeinde, dass das geplante Konjunkturpaket von Bund und Ländern einen Teil der Misere abfedert.

"Wir möchten vorerst auf Sicht fahren", sagte der langjährige Kämmerer Salen, der sich übrigens beruflich verändert und künftig in Haßmersheim wirkt. Er wurde mit vielen lobenden Worten von Bürgermeister Kai Kohlenberger und dem Dank des Gemeinderates für seine verlässliche Arbeit verabschiedet.

Gemeinderatsmitglied und Erster Bürgermeister-Stellvertreter Karlfred Ebert lobte das zurückhaltende Vorgehen der Verwaltung: Man rechne schon immer vorsichtig. Das zahle sich nun aus. Dennoch: Ein zweiter Nachtragshaushalt gilt bereits als nahezu unvermeidlich.