Von Angela Portner

Ittlingen."Die Zahlen sprechen für sich", sagte Gemeinderat Karlfred Ebert bei der jüngsten Sitzung. Bei einer Umfrage unter den Eltern haben 57 ihren Bedarf für die Ganztagsgrundschule angemeldet. Nach Vorstellung des Konzepts und der daraus abgeleiteten Bedarfe durch die Schulleitung wurde die Einrichtung für das Schuljahr 2022/ 2023 vom Gremium einstimmig beschlossen. Vorgesehen ist das Modell mit einer Wahlform an drei Tagen mit je sieben Stunden. Außerdem wurde vom Kollegium ein neues Schulprofil mit den Schwerpunkten "Bewegte Schule" und "Naturnahes Lernen" entwickelt.

Sie haben mächtig geackert: Schulleiterin Daniela Gabor und ihre Kollegen haben andere Ganztagsgrundschulen besichtigt und sich mit ihnen über ihre Erfahrungen ausgetauscht. Inzwischen stehen sie mit ihnen in regelmäßigem Kontakt, um sie in ihre Planungen beratend einzubeziehen. Nach der Gesamtlehrerkonferenz im Februar folgte die Anhörung des Elternbeirates, im Mai die Bedarfsabfrage, im Juni stimmte die Schulkonferenz ihrem Antrag zu. Die Zeit dazwischen haben sie genutzt, um das neue Schulprofil zu entwickeln und das Konzept für den Antrag zur Ganztagsgrundschule auszuarbeiten.

Daraus leiten sich verschiedene organisatorische Bedarfe wie zum Beispiel die Erstellung eines neuen Leitbildes, die Ausarbeitung der Idee "Tag der Begegnungen" sowie die Einbindung von Vereinen und örtlichen Institutionen ab. Festgelegt hat man außerdem die Bildung eines Entwicklungsbeirats, die Einbindung von Eltern und Schülern sowie die Organisation eines "Jour fix" (Vollversammlung) mit Schulträger, Schul- und Fachbereichsleitung. Daneben mussten notwendige Beschaffungen für zusätzliche Ausstattungen wie Spielgeräte, Möbel für zusätzliche Räume und die Mensa zusammengestellt werden.

Finanziell kommt da einiges auf die Gemeinde zu: Bestehende Räume müssen umgebaut und neue errichtet werden. Neben einer "Chillout-Area" werden ein zweiter Betreuungsraum, ein Klassen- und ein Besprechungszimmer benötigt. Im Bereich hinter der Sporthalle soll die Mensa entstehen. Bei Bedarf kann auch der Keller mit einbezogen werden. Zusätzliche Räume für Arbeitsgemeinschaften können im Nebengebäude der Feuerwehr eingerichtet werden. Über die Einstellung eines Schulsozialarbeiters wurde bereits entschieden (wir haben berichtet). Dazu kommen zusätzliche Personalkosten für einen Leiter von Arbeitsgemeinschaften, die Bewirtschaftung und die Aufsicht in der Mensa sowie Betreuungspersonal für die Zeiten vor und nach dem Unterricht.

Bereits im Mai wurde ein Förderantrag mit einem Kostenvolumen von mehr als 215.000 Euro gestellt. Mitte Juni kam bereits eine vorläufige Zusage über rund 160.000 Euro. Nach derzeitiger Berechnung geht man davon aus, dass der Eigenanteil bei circa 65.000 Euro liegen wird. Wie hoch er am Ende aber genau sein wird, das ist momentan noch der berühmte "Blick in die Glaskugel". Bürgermeister Kai Kohlenberger resümierte: "Das entspricht unserem Anspruch an eine familienfreundliche Gemeinde." Er geht davon aus, dass der Bedarf an einer ganztägigen Betreuung weiter zunehmen wird.