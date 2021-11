Von Armin Guzy

Ittlingen. Vorne, am Abzweig zur Landesstraße L592 zwischen Ittlingen und Reihen, wird bekanntlich derzeit aus Sicherheitsgründen eine große Aufstellfläche geschaffen, damit lange landwirtschaftliche Gespanne mit zwei Anhängern künftig nicht mehr in den Gleisbereich der Bahnlinie ragen können. Doch weiter hinten, in der Verlängerung des Wirtschaftswegs, dürfen solche Gespannen eigentlich gar nicht fahren, zumindest nicht voll beladen: Die dortige Brücke über die Elsenz ist nur für ein Maximalgewicht von fünf Tonnen ausgelegt und auch so beschildert.

Das Thema sei bekannt, sagte Ittlingens Bürgermeister nun auf Nachfrage der RNZ, "es brennt uns aber momentan noch nicht unter den Nägeln". Die Gemeinde arbeite aber darauf hin, dass der bisherige Wirtschaftsweg mittelfristig so ausgebaut wird, dass er als offizielle Zufahrt zum kleinen Gewerbegebiet an der Sägmühlstraße dienen kann. In diesem Rahmen soll dann auch die Brücke ertüchtigt werden.

"So weit sind wir aber noch nicht", sagte Kohlenberger, und zu den Kosten gibt es noch nicht einmal grobe Schätzungen. Klar ist aber auch: Die mit Finanzmitteln nicht eben üppig ausgestattete Kommune braucht für die Realisierung dieser Ausbaupläne einerseits Zuwachs im Gewerbegebiet, vor allem aber ein staatliches Förderprogramm, denn die Ausgaben dürften enorm sein – vor alle wegen der dann nötigen, stärker belastbaren Brücke.

Das Thema sei auch schon bei den Gesprächen zum Gemeindeentwicklungskonzept aufgeschlagen, sagte Kohlenberger, denn eine offizielle Zufahrt über die Sägmühlstraße würde den Ortskern natürlich deutlich entlasten. Bislang müssen Lkw-Fahrer, die im Gewerbegebiet etwas anliefern oder abholen wollen, erst bei den Tennisplätzen in den Ort hineinfahren und dann, vorbei an Rathaus und Kindergarten, die scharfe Kurve in Richtung Sportanlagen und Wohngebiete zu den Firmen an der Sägmühlstraße nehmen. Eine Zufahrt, die außerhalb des Ortes von der L 592 dorthin abzweigt, hätte also Charme. Die Ruhe des Pflegeheims "Haus an der Sägmühl" würde durch den Ausbau des Wirtschaftsweges allerdings wohl etwas beeinträchtigt.

Doch es ist auch kein Geheimnis, dass der Wirtschaftsweg längst regelmäßig von Fahrzeugen genutzt wird, die dort gar nicht fahren dürften, und dass auch Landwirte es mit der Gewichtsbegrenzung der Brücke nicht immer so genau nehmen. Es sei möglich, den Bahnübergang auch auf anderem (Feld-)Wege zu erreichen, also nicht über die Brücke fahren zu müssen, sagt Kohlenberger. Er räumt aber auch ein, dass die am Sägmühlenweg gelebte Praxis nicht immer mit der verkehrsrechtlichen Theorie in Einklang steht.

Neben der neuen Straße, die derzeit gebaut wird, soll ein Radweg zum „Hammberger Hof“ angelegt werden, dessen Fahnen rechts zu sehen sind. Foto: Guzy

Während in dieser Frage also noch keine schnelle Antwort zu erwarten ist, sind die Pläne für den Bau eines Radwegeabschnitts zum Restaurant "Hammberger Hof" und zur "Fangfrisch"-Fischzucht und ihrem Angelteich wieder "kurzfristig auf die Agenda" gekommen, wie Bürgermeister Kohlenberger bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, als der Ittlinger Harald Sickmüller nach dem Stand der Dinge in dieser Angelegenheit fragte. Sickmüller hatte zuvor bereits schriftlich auf eine neue Entwicklung zur seit Jahren fehlenden Verbindung zwischen dem Bahnübergang an der "Friedensherrberge" und dem "Hammberger Hof" beziehungsweise der Fischzucht hingewiesen. Kohlenberger erläuterte, er habe den Radweg bereits vor einigen Wochen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart als zuständigen Baulastträger thematisiert und der Behörde auch die erste Entwurfsplanung zum Radweg zukommen lassen.

Inzwischen liegt der Gemeindeverwaltung die Zustimmung des Regierungspräsidiums vor. Der Verkauf eines für den Radwegebau benötigten Grundstücks der Alfred-Britsch-Stiftung soll nun mit Zustimmung der Stiftungsräte umgehend auf den Weg gebracht werden. Bis auf die Kosten für diese Fläche würden auf die Gemeinde keine Ausgaben zukommen, da diese vom Land übernommen werden. Das gelte auch für die noch offene Frage einer Querungslösung, mit der ein sicherer Übergang zum "bisher ein Stück weit abgeschnittenen ’Hammberger Hof’" gewährleistet werden soll, wie Kohlenberger im Gespräch mit der RNZ erläuterte.

Wann mit dem Bau des Radwegs begonnen werden kann, steht noch nicht fest, da die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes noch nicht vorliegt; er soll aber zeitnah erfolgen. Falls eine Ausgleichsmaßnahme nötig werden sollte, könnte diese aber auch im Nachhinein hergestellt werden.