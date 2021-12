Sinsheim. (cbe) Einige Menschen sind am Montagabend durch die Innenstadt gelaufen, um unter anderem gegen die Schutzmaßnahmen gegen Corona zu demonstrieren – teilweise als zusammenhängende Menge, dann wieder in kleineren Gruppen. Viele von ihnen trugen Kerzen. In Sozialen Netzwerken war dazu aufgerufen worden, gemeinsam spazieren zu gehen, eine Demonstration war nicht angemeldet worden. Die Polizei spricht von etwa 120 Teilnehmern, ein Teilnehmer des "Spaziergangs" schätzte die Zahl auf 240. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort, es blieb friedlich.

Als die Menschen vom "Wächter" durch die Allee zum Karlsplatz gelaufen sind, habe das Ordnungsamt und die Polizei versucht, die Leute anzusprechen. "Bis auf ,Frohe Weihnachten‘ und Weihnachtslieder haben wir fast nichts zu hören bekommen", sagt Ordnungsamtsleiter Florian Zangl. Eine der wenigen Antworten sei gewesen: "Wenn wir laufen, können wir ja nichts dafür, wenn andere hinterherlaufen."

Der RNZ gelang es, mit einer kleineren Gruppe ins Gespräch zu kommen. Viele Themen wurden dabei erwähnt, unter anderen die Corona-Schutzimpfung. Mehrere Teilnehmer, darunter auch eine Frau, die nach eigener Angabe in der Pflege arbeitet, betonten, dass sie eine Impfpflicht ablehnen. Ein Mann äußerte die Vermutung, dass künftig gar nicht mehr auf Masken verzichtet werden kann und jedes Halbjahr eine weitere Impfung nötig wäre. "Wie kommen wir da wieder raus?", fragte er.

Eine Frau verwies auf den psychischen Stress, den viele in der Corona-Zeit erleben, darunter auch Kinder. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie ihre Arbeit verloren hat, weil ein Hotel schließen musste. Und eine Frau fühlt sich diskriminiert, weil sie sich aufgrund einer Medikamentenunverträglichkeit nicht impfen lassen könne, aber trotzdem abgewiesen werde, wenn sie in Geschäften einkaufen möchte. Manche Teilnehmer verglichen Ungeimpfte mit Juden in der Nazi-Zeit und fragten sich, ob sie bald einen gelben Stern tragen müssen. Trotz des Einwands des RNZ-Redakteurs, dass dieser Vergleich absolut unangemessen ist, blieben manche bei dieser Ansicht.

Mehrere Teilnehmer erklärten, es seien viel mehr Personen als in der vergangenen Woche gekommen, die Polizei spricht von "nicht wesentlich mehr" Teilnehmern. Manche davon kamen aus Sinsheim, andere unter anderem aus Bad Rappenau, Bad Wimpfen oder dem Odenwald. An verschiedenen Orten wurden Kerzen abgestellt, teilweise lagen Zettel mit regierungskritischen Aussagen dabei.

Laut Revierleiter Adrian Harz waren Kräfte aus dem Revier, dem gesamten Polizeipräsidium Mannheim, aus anderen Präsidien sowie dem "Polizeipräsidium Einsatz", der früheren Bereitschaftspolizei, in Sinsheim. Außerdem waren Anti-Konflikt-Teams vor Ort, die speziell für die Kommunikation und Deeskalation geschult sind. Dies sei eine Reaktion auf Montagsspaziergänge in anderen Städten gewesen, bei denen es Auseinandersetzungen gegeben hatte.

"Weil es friedlich war, haben wir es laufen lassen. Wir wollten nichts provozieren", sagt Zangl. Trotzdem unterlaufen die Teilnehmer die Corona-Verordnung und die Pflicht, die Versammlung anzumelden, erklärt der Ordnungsamtsleiter. "Spazierengehen ist nicht verboten", sagt Zangl. Dass die Leute nicht nur spazieren gehen, wüssten sie aber selbst, ergänzt er. "Die wollen eine gewisse Botschaft verbreiten." Wie Ordnungsamt und Polizei bei künftigen Veranstaltungen dieser Art verfahren, wird aktuell geklärt, berichtet Harz.