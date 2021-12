Die Schlange vom Augenzentrum Uhl und Kollegen in der Muthstraße reichte fast bis an die Post. 150 bis 200 Personen konnten in mehr als drei Stunden geimpft werden, schätzt Geschäftsführerin Dr. Britta Uhl. Rund 50 gingen leer aus. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Die Schlange reichte am Dienstagnachmittag fast bis an die Post. Ihren Anfang nahm sie beim Augenzentrum Uhl und Kollegen auf dem ehemaligen Zweydinger-Areal. Denn dort wurde eine Corona-Schutzimpfung ohne Termin angeboten. 150 bis 200 Personen bekamen den ersehnten Piks, schätzt Geschäftsführerin Dr. Britta Uhl auf Nachfrage. Viele sind dankbar, doch für manche nahm der Nachmittag ein unerfreuliches Ende: Eine Mitarbeiterin trat gegen 16.30 Uhr auf die Straße und teilte mit, dass der Impfstoff nicht für alle reicht. Rund 50 Personen gingen leer aus.

Traude Geiger ist eine von ihnen. Die Dührenerin kämpft mit den Tränen, nachdem sie drei Stunden umsonst in der Kälte gewartet hat. Einige weitere Impfwillige weisen mit Nachdruck darauf hin, dass die Angestellten früher hätten schauen können, ob für die Wartenden noch genug Impfstoff vorhanden ist.

"Das ist schlecht. Wir haben nicht damit gerechnet, dass hier so die Hölle los ist", sagt Uhl dazu. Bei Aktionen in Heilbronn sei der Andrang deutlich geringer ausgefallen. Das Team werde schauen, wie dies in Zukunft besser ablaufen kann. Denn es soll weitere Impfaktionen im Augenzentrum in der Muthstraße geben, voraussichtlich schon nächste Woche. Den genauen Termin werde sie bekanntgeben, wenn sie Impfstoff hat.

Hier liege nämlich das Problem, betont Uhl: Das Nadelöhr sei momentan die Verfügbarkeit des Impfstoffs und die fehlende Planbarkeit. "Wir wissen nie, wie viel Impfstoff wir bekommen", erklärt sie. Häufig werde weniger geliefert als bestellt wurde. Deshalb sei es unter diesen Umständen kaum sinnvoll möglich, Impftermine zu vereinbaren. Zudem sei der organisatorische Aufwand dafür sehr groß. Denn es brauche mindestens zwei Telefonate: Eines, bei dem der Impfwillige sich auf eine Liste setzen lässt. Und eines, bei dem jemand aus der Praxis zurückruft, um einen Termin zu vereinbaren, wenn Impfstoff da ist. Bisweilen sage der Impfwillige dann, dass er sich bereits wo anders den Piks geholt hat.

Die Nachfrage nach Impfaktionen ist in und um Sinsheim aber nach wie vor ungebrochen. Manche, die am Dienstag in der Schlange standen, berichteten, dass ihr Hausarzt ihnen einen Impftermin im April oder Mai angeboten hat. Vor diesem Hintergrund plant die Praxis für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie von Dr. Max Deist und Michael Ernst in der Neulandstraße 6 eine weitere Aktion vor Weihnachten, "sofern wir genug Impfstoff bekommen", teilt Ernst mit. Bei einer Aktion am Samstag "konnten wir 134 Personen impfen, davon einige Erstimpfungen", berichtet Ernst.

Zudem gibt es die dauerhaften Impfaktionen: Ab Samstag, 11. Dezember, wird in der ehemaligen "Parsa"-Halle in der Breiten Seite 3 nicht mehr drei-, sondern fünfmal pro Woche geimpft. Termine können unter Telefon 06221 / 5221881 (werktags von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr) oder unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen gebucht werden. Der Direktlink lautet https://www.c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.