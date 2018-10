Waibstadt. (cla) Das Hotel-Restaurant "Waibstadter Hof" ist weit über die Stadtgrenzen hinaus als das örtliche Traditionshaus schlechthin bekannt, wenn es darum geht, in Waibstadt essen zu gehen oder zu übernachten. Die neue Eigentümerfamilie Dik bietet im modernisierten Restaurant nun italienische und griechische Spezialitäten an und wird offiziell am 26. Oktober eröffnen.

In den vergangenen Wochen war es Stadtgespräch in Waibstadt: Der über Jahrzehnte von der Familie Kleindienst geführte Betrieb wurde verkauft und ist nun unter neuer Leitung wieder geöffnet. Wo zuvor jahrzehntelang deutsche Gerichte auf der Speisekarte standen, stehen nun griechische und italienische Spezialitäten.

Diverse griechische kalte und warme Vorspeisen, Pizza aus dem Holzofen, Nudelgerichte, frische Salate und zahlreiche Fleischgerichte laden die Gäste zu kulinarischen Entdeckungen ein. Es ist eine spannende Verbindung aus dem alten traditionellen Haus mitten in Waibstadt und der leichten mediterranen Küche.

Hintergrund Der "Waibstadter Hof" wurde 1877 erbaut und als "Gasthof Lang" eröffnet. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts diente der Saal des Hotels als Übungsraum des Turnvereins. 1909 fand dort die erste Kinovorführung in Waibstadt statt. 1925 wurde der Saal auf ein Fassungsvermögen von 400 Personen ausgebaut und diente im Jahr 1927 als Festsaal für die Heimattage. 1931 übernahm Max Haag junior als [+] Lesen Sie mehr Der "Waibstadter Hof" wurde 1877 erbaut und als "Gasthof Lang" eröffnet. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts diente der Saal des Hotels als Übungsraum des Turnvereins. 1909 fand dort die erste Kinovorführung in Waibstadt statt. 1925 wurde der Saal auf ein Fassungsvermögen von 400 Personen ausgebaut und diente im Jahr 1927 als Festsaal für die Heimattage. 1931 übernahm Max Haag junior als Pächter das Hotel mit dem neuen Namen "Waibstadter Hof", bevor die Ära Karl Burger 1934 begann. Er baute im Jahr 1950 den Saal in ein Kino um, das 1964 jedoch wieder geschlossen wurde. Der gebürtige Stuttgarter Burger war ein bekannter Fußballspieler, wurde mit Fürth Deutscher Meister und lief zwölf Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf - übrigens zusammen mit Karl Wegele, dem späteren Trainer des TSV Neckarbischofsheim. 1945 war Burger kommissarischer Bürgermeister von Waibstadt. Burger verlieh seinem Hotel alleine durch seine Bekanntheit viel Glanz, unter anderem war er mit dem damaligen Bundeswirtschaftsminister und späteren Kanzler Ludwig Erhard gut bekannt. 1973 übernahm schließlich die Familie Kleindienst das Hotel-Restaurant, die den Gebäudekomplex wiederholt erweiterte. 13 Betten stehen heute für Übernachtungsgäste zur Verfügung. (rnz).

Ursprünglich stammen die neuen Eigentümer aus Antiochia/Antakya in der Türkei, leben aber seit einigen Jahren in Deutschland und bringen reichlich Erfahrung in der Gastronomie mit. Stefanos Dik, der jüngere der beiden Brüder, hat zunächst Betriebswirtschaftslehre und der etwas ältere Can Maschinenbau studiert. Nun haben sie sich aber aus Überzeugung bewusst für einen anderen Weg entschieden und sich in der Gastronomie selbstständig gemacht.

"Ich habe schon immer gerne gekocht und jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt Stefanos Dik. Die Gäste sollen sich in familiärer Atmosphäre wohlfühlen: "Wir freuen uns über jeden Gast, als käme er zu uns nach Hause. Die Gäste sollen sich rundum wohlfühlen und auch zufrieden aus unserem Hause verabschiedet werden", ergänzt Can Dik.

Die Hotelzimmer mit insgesamt 13 Betten werden nach dem Eigentümerwechsel nach und nach renoviert. Alle sanitären Anlagen und die Küche wurden im Sommer bereits komplett erneuert. Ebenso ist der Restaurantbereich umgestaltet worden. Für die italienischen Spezialitäten wurde extra ein Holzofen im Gastraum gebaut, und für die griechischen Grillspezialitäten ein Lavasteingrill angeschafft.

Im Restaurant gibt es 110 Sitzplätze, im Nebenraum "Mille Olive" weitere 70 Plätze für geschlossene Gesellschaften oder Tagungen. "Familien mit Kindern, Singles und Vereine sind uns ebenso wie Geburtstagsgesellschaften oder Jahrgangstreffen willkommen. Ab sechs Personen sollte man zur Sicherheit aber immer vorab reservieren", erklärt Can Dik. Bei schönem Wetter lädt der Biergarten an den Schwarzbach ein.

"Wir fühlen uns in Waibstadt vom ersten Tag an sehr wohl", beschreibt Stefanos Dik. Beim Umbau habe man darauf geachtet, örtliche Handwerker zu beauftragen. "Wir sind auch unseren neuen Nachbarn für die Geduld beim Umbau und allen, die uns unterstützt haben, dankbar", betont Can Dik.

Der sehr große Zuspruch von Beginn an sei einerseits sehr erfreulich, andererseits für das Einspielen des Teams auch schwierig gewesen. "Wir sind aber bestrebt, im Probelauf bis zur offiziellen Eröffnung nach und nach die Abläufe zu optimieren", bittet Stefanos Dik noch um etwas Geduld, wenn zum Beispiel bei der Abholung telefonisch bestellter Gerichte Wartezeiten auftreten.