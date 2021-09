Sinsheim. (cbe) "Es ist ein bisschen wie ’ne Bildungsreise", sagt der Fahrer einer Bimmelbahn, mit der sechs Männer und vier Frauen durch die Gänge des Baumarkts fahren. Seit rund drei Wochen läuft der 20 Sekunden lange Werbespot von Hornbach. Doch das, was als Spaß gedacht war, stieß auf so viel Interesse, dass es nun tatsächlich eine Hornbach-Führung gibt. Am Samstag, 9. Oktober, 16 Uhr, werden 30 Personen durch den Baumarkt in der Dührener Straße 33 geführt. Sie sollen gezeigt bekommen, was der Kunde normalerweise nicht sieht.

"Wir wollen den Leuten zeigen, was alles bei uns passiert: Vom Zeitpunkt, bei dem die Ware bei uns ankommt, bis dahin, wo sie im Einkaufswagen landet", erklärt der stellvertretende Marktleiter Simon Stutz auf Nachfrage. Denn viele wüssten gar nicht, wie komplex die Mechanismen sind, die im Hintergrund laufen – beispielsweise, was passiert, wenn der Kunde etwas per Internet bestellt und zwei Stunden später abholt. Im Rahmen der Führung kommen laut Stutz auch VR-Brillen zum Einsatz. Damit könnten Kunden beispielsweise sehen, wie ein Badezimmer aussieht, das sie sich selbst zusammenstellen. Für Speis und Trank ist auch gesorgt. "Ich denke, das wird richtig cool", sagt Stutz.

Diese Aktion passe außerdem, weil der Hornbach-Markt im September sein zehnjähriges Bestehen feiere. Und man freue sich, wieder etwas auf die Beine stellen zu können, da in der vergangenen Zeit Corona-bedingt alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Von den 94 Hornbach-Märkten in Deutschland bieten laut Pressesprecher Florian Preuß Stand Donnerstagnachmittag vier Märkte eine solche Führung an. "Der in Heidelberg war der erste, der Markt in Sinsheim der zweite", berichtet Preuß.

Sollten zahlreiche Interessenten keinen Platz bekommen, werde es auf jeden Fall eine weitere Führung geben, sagt Stutz. Ob es tatsächlich eine kleine Bahn geben wird, mit der die Teilnehmer durch den Baumarkt gefahren werden, ist laut Stutz noch offen. Der Marktleiter habe sich aber bereits darum bemüht.

Info: Anmeldungen sind möglich unter www.hornbach.de/mein-markt/veranstaltungen-bei-hornbach