Von Tim Kegel

Sinsheim. Nach achtstündigem juristischem Tauziehen ist am Donnerstagabend am Amtsgericht in Sinsheim ein Prozess gegen fünf Männer aus Nordrhein-Westfalen wegen Beleidigung des Mäzens von Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim, Dietmar Hopp, in Teilen vertagt worden. Dies, nachdem weder Beweise aufgenommen, noch Zeugen vernommen wurden. Auf der Anklagebank saßen fünf Anhänger von Borussia Dortmund im Alter zwischen 26 und 40 Jahren. Ihnen wurde vorgeworfen, Hopp während des Spiels von "Hoffe" gegen den BVB in der Sinsheimer Arena am 12. Mai 2018 als "Sohn einer Hure" beleidigt zu haben - zu Beginn und gegen Ende des Spiels.

Zwei Angeklagte haben sich entschuldigt

Die fünf einzelnen Verhandlungen waren zusammengelegt worden. Aus "prozessökonomischen Gründen", wie es hieß. Nun hatten es Gericht und Staatsanwaltschaft mit der Schlagkraft von gleich fünf versierten Verteidigern aus dem Fußball-Umfeld zu tun: Anträge wurden gestellt, schriftlich formuliert, geprüft, abgelehnt, gegengeprüft. Viele Male war das so. Resultat ist, dass es kaum eines gibt.

Bei zwei der Angeklagten wurde das Verfahren am Ende gegen eine im Gerichtssaal vorgetragene Entschuldigung und die Zahlung einer Auflage in Höhe von im einen Fall 400, im anderen 600 Euro eingestellt. Die restlichen drei Fälle werden Mitte Mai in Sinsheim weiter verhandelt. Das verbleibende Trio ist vorbestraft, hier kam nach Ansicht des Staatsanwalts keine Einstellung in Betracht.

Acht Mal wurde die Verhandlung über den Mittag hinweg für längere Zeit unterbrochen. Die vorerst letzten Sätze des Gerichts am Gründonnerstag wirkten gar wie ein Zugeständnis ans verlängerte Osterwochenende, in das jeder im Saal nun endlich wollte: Ein Tross szenekundiger Polizisten zweier Städte sollte in den Zeugenstand, harrte der Dinge aber auf dem Korridor und ging schließlich wieder heim.

Als Beweismittel hätten Video- und Tonaufnahmen aus dem Gästeblock zur Sprache kommen sollen, sowie E-Mail-Korrespondenz zwischen Polizei und Hopp-Anwaltschaft. Näher darauf eingegangen wurde am Donnerstag nicht. Das Anfertigen von Tonaufnahmen, die dann einer separaten Bildspur zugeordnet werden müssen, hielt die Verteidigung für datenschutzrechtlich zweifelhaft, außerdem für in deutschen Fußballstadien einzigartig. Geschlossen monierten die Anwälte außerdem, dass ihnen unvollständige Unterlagen zugegangen seien; es fehle ein Fragenkatalog, den ein Polizeibeamter Hopp bezüglich einer Ehrverletzung schriftlich gestellt haben soll und von dem nur die Antworten vorlägen. Derlei Material sei möglicherweise prozessrelevant, sagten die Anwälte, angeführt von dem Hannoveraner Strafverteidiger und Hannover 96-Fananwalt Andreas Hüttl und dem Bochumer Kriminologieprofessor Thomas Feltes, Polizeiwissenschaftler mit Lehrstuhl an der Uni Bochum.

Einem gemeinsamen Befangenheitsantrag gegen die Richterin wurde nicht stattgegeben. Sie hatte Dietmar Hopp als "Verletzten" und "Geschädigten" bezeichnet und von "Tatzeiten" gesprochen und damit nach Ansicht der Verteidiger "der Beweisaufnahme vorgegriffen". Nach deren Ansicht hat Hopp lediglich über seinen Anwalt Strafanträge gestellt; zwischen 80 und 100 sollen es sein.

Hierbei und während der Ermittlungen seien in den konkreten Fällen Fristen versäumt worden, glaubte die Verteidigung. Der TSG-Mäzen habe zum Zeitpunkt seines Strafantrags die Namen der Geschädigten nicht gekannt - weitere Anlässe für Einsprüche. Verteidiger Hüttl sprach vor Journalisten von "einer Lex Hopp", die in Sinsheim statuiert werde. Er will erreichen, dass der Mäzen und SAP-Mitbegründer selbst vor Gericht aussagt.

Update: 20.40 Uhr, Freitag, 19. April 2019