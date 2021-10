Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Eine Trendsportart mit Ursprung in den 1960er-Jahren hält zurzeit wieder Einzug in viele Haushalte. "Hula-Hoop", als Kinderspielzeug und Freizeit-Sportgerät wohl in Australien entdeckt und von zwei Kaliforniern erstmals im großen Stil vermarktet. Der kreisende Reifen als Sportgerät für zu Hause hat über Soziale Medien wie Instagram, TikTok und YouTube neue Berühmtheit erlangt, weiß auch die Sinsheimerin Claudia Kley. Die Menschen, sagt sie, hätten während der Corona-Krise, "und gerade in den Lockdown-Phasen", etwas gesucht, was sie gut zu Hause machen können", glaubt Kley.

Die zweifache Mutter hat Ende 2020, "leider erst nach der Rückbildung meiner Schwangerschaft", ihre große Leidenschaft für die "Hula-Hoop-Fitness" entdeckt, das "Hulern", wie sie es nennt. "Und schnell habe ich selbst gemerkt, wie viel Spaß das ,Hulern’ macht, dass man damit sogar abnehmen kann und dass man in jedem Alter und fast überall mit dem Hula-Hoop-Reifen trainieren kann."

Fast schon spielerisch trainiere man damit seine Bauch-, Becken- und Rumpfmuskulatur. Wichtig sei dabei, dass man immer wieder mal die Richtung wechselt. "Und Hula-Hoop findet überall sofort Anklang, verbindet Menschen und verbreitet innerhalb kürzester Zeit beste Stimmung", sagt sie.

Herzblut, Spaß und Motivation sind ihre Argumente, mit denen sie andere für diese Sportart begeistern möchte. Sei es im Wohnzimmer, im eigenen Garten oder auf speziellen Veranstaltungen, in Gruppen oder alleine. Meistens mit, manches Mal auch ohne Musik. Und das bereits mit Erfolg, wie Bilder von Veranstaltungen und Kursen auf vielen Kanälen zeigen. Kley berichtet von einer Hochzeit, auf der die Hula-Hoop-Reifen für beste Stimmung gesorgt hätten.

Aus diesen und anderen Erwägungen heraus hat sie ihr eigenes Projekt gegründet, das sie "Hoopunity" nennt und bei dem sie inzwischen selbst unterschiedliche Kurse anbietet. "Bodenständig, respektvoll und auf Augenhöhe" soll es dort zugehen, sagt sie. Sie träume "von bunten Hula-Hoop-Events, um gemeinsam fit und glücklich zu werden", erzählt Kley, und ihre Begeisterung zieht sich durchs Gespräch.

Während des Lockdowns hatte die 35-Jährige Online-Kurse angeboten, aber das gemeinsame Hula-Hoop-Training mache natürlich viel mehr Spaß. "Ich möchte einfach viele Frauen mit diesem Hula-Hoop-Fieber anstecken", sagt Kley über den "Gute-Laune-Sport", den sie am liebsten in ganz Sinsheim und darüber hinaus verbreiten möchte.

Ihre Idee stieß bei Verwandten und Bekannten auf viel Zuspruch, auch weil sie noch einen weitere Service anbietet. "Bei mir gibt es eine Auswahl an verschiedenen Reifen, die man testen kann." Unter anderem seien das Gewicht oder das Material wichtig, aber auch das Verhältnis von Reifendurchmesser und Körpergröße. Erfahrungen, die sie gerade zu Beginn ihres neuen Sports selbst habe sammeln müssen, als sie überteuerte oder minderwertige Reifen im Internet bestellt hatte: "Mir ist es wichtig, die Frauen direkt ausstatten zu können", indem Reifen bei ihr vor Ort unverbindlich und in entspannter Atmosphäre ausprobiert werden können. Aus China importiert Kley die 1,2 bis 1,5 Kilogramm schweren Reifen und testet jeden einzelnen monatelang bevor sie bei ihr in der größeren Stückzahl in den Verkauf gehen.

Und natürlich sei die Technik entscheidend, denn nur Hüft kreisen reicht meistens nicht. "Das sogenannte Abwerfen zu Beginn ist wichtig", zeigt Kley, die den Reifen mit Schwung und Handführung um ihre Hüften wirft, als ob es das Einfachste von der Welt ist.

"Bei mir hat es auch nicht von Anfang an geklappt", gesteht sie lächelnd und lässt beim Erzählen locker-flockig den Reifen kreisen. Ein gewisses Talent bringe mit, wer zügig den für sich besten Reifen findet und außerdem Beckenboden und Bauch gleichzeitig anspannen kann. Hierauf kann man aufbauen.

Dass, Gerüchten zufolge, einige "Hula-Hooper" Netflix-Serien oder sogar ganze Staffeln schauen können, während der Ring beständig am Kreisen bleibt, bestätigt Kley und lacht. Und auch die blauen Flecken im Hüftbereich seien zu Beginn völlig normal.