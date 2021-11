Rund 200 Personen feierten am Samstagabend den Kampagnenauftakt des Hoffenheimer Carneval-Clubs „Hirsche“ in der Kultur- und Sporthalle. Laut Ordnungsamt wurden alle Regel eingehalten. Foto: Alexander Becker

Von Christian Beck

Sinsheim-Hoffeinheim. Die Veranstaltung absagen oder nicht? Diese Frage stellen sich Corona-bedingt gerade viele Veranstalter, darunter auch Vereine. Und teilweise wird diese Frage auch im Nachhinein gestellt. So geschehen jetzt in Hoffenheim.

Rund 200 Personen feierten dort am Samstagabend in der Kultur- und Sporthalle den Kampagnenauftakt des Hoffenheimer Carneval-Clubs "Hirsche". Ein Großteil davon waren Aktive, Helfer sowie deren Familien und Freunde. Rund 50 Personen kamen von Gastvereinen, berichtet Matthias Max, der Vorsitzende der "Hirsche". Am Montagabend meldete sich nun eine Frau per E-Mail und kritisiert die Veranstaltung scharf: "Lieber Hoffenheimer Carneval-Club, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen?" Sie fragt: "Ihr veranstaltet einen Ordensball in einer vollbesetzten Halle in der jetzigen Situation? Keine Masken, kein Abstand?"

Sie sei schockiert gewesen, als sie dies auf einem Video gesehen habe, und fragt, wer eine solche Veranstaltung genehmigt hat. Die E-Mail, die der RNZ vorliegt, schickte sie an die "Hirsche", aber auch an die Hoffenheimer Verwaltungsstelle, ans Ordnungsamt, an den Oberbürgermeister, ans Landessozialministerium, an den Kreis sowie dessen Gesundheitsamt.

In der Nacht auf Dienstag schickt Max eine Antwort-E-Mail, in der er ausführlich darlegt, dass bei der Veranstaltung alle Regeln eingehalten wurden. Dies bestätigt auch Ordnungsamtsleiter Florian Zangl auf Nachfrage. In der E-Mail erwähnt Max unter anderem, dass alle Besucher geimpft oder genesen sein mussten. Zudem habe Maskenpflicht bestanden, abgesetzt werden durfte der Mund-Nasen-Schutz nur am Tisch und von jenen, die Darbietungen zeigen. "Wir haben mehrmals mit dem Ordnungsamt Sinsheim und der Verwaltungsstelle Hoffenheim gesprochen, um jedes Detail zu planen", schreibt er weiter.

Und auch die Polizei sei zwei Mal vor Ort gewesen und habe außer etwas Lärm nichts zu beanstanden gehabt, erklärt Max auf Nachfrage. Außerdem habe das Sicherheitspersonal berichtet, dass sie selten eine so angenehme und friedliche Veranstaltung erlebt haben, berichtet Max. "Wir haben unser Möglichstes getan, um in Zeiten der Pandemie so sicher wie möglich zum Erhalt der Kunst und Kultur beizutragen", schreibt er am Ende der E-Mail.

Im Gespräch mit der RNZ betont der Vorsitzende der "Hirsche", dass die Vereinsmitglieder im Vorfeld der Veranstaltung damit gerungen haben, ob diese stattfinden soll. Doch: "Wir haben im vergangenen Jahr auf alles verzichtet", erzählt er. Einige Vereinsmitglieder hätten daraufhin motiviert werden müssen, wieder zum Training zu kommen. "Wenn es wieder so gekommen wäre, dass man die Tänze nicht einmal den Verwandten hätte zeigen können, wäre die Enttäuschung sehr groß gewesen", erklärt Max.

Alle hätten deshalb gebangt, ob der Abend steigen kann. Und als klar war, dass es möglich ist, sei die Freude umso größer gewesen. Alle Gäste seien dankbar und begeistert gewesen, die erwähnte E-Mail sei die einzige negative Reaktion, erzählt Max. Er würde die Veranstaltung wieder so feiern. Auf Ansteckungen unter Geimpften angesprochen, sagt Max, dass es viel problematischere Veranstaltungen gebe, und nennt als Beispiel den Heidelberger Weihnachtsmarkt.

Was den Vereinsvorsitzenden stört, ist der Ton der E-Mail: Der sei wenig sachlich und sehr angreifend. "Ich verstehe die Bedenken ja durchaus", sagt er. Doch vieles hätte in einem persönlichen Gespräch geklärt werden können. Und er findet es schlimm, dass unterstellt werde, dass sich hier im Vorfeld niemand Gedanken gemacht habe.

E-Mails, wie jene zu der Veranstaltung in Hoffenheim, gehen im Ordnungsamt häufiger ein, berichtet Zangl, manchmal werde auch angerufen. Meldungen über Nachbarn, die während des Lockdowns im Garten mit Freunden gegrillt haben, habe es auch schon gegeben. Dieses Phänomen sei aber schon einmal ausgeprägter gewesen, sagt Zangl. Ausgeprägt sei momentan aber tatsächlich die Frage von Vereinsvorsitzenden und Ortsvorstehern, was noch möglich und guten Gewissens zu veranstalten ist. Und das werde noch zunehmen, ist sich der Leiter des Ordnungsamts sicher.