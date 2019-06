Sinsheim-Hoffenheim. (cba) Der Wunsch nach einem überdachten Innenhof währt schon lange. Sowohl der Ort als auch der Museumsverein feilen seit Jahren an einer Möglichkeit, dem Platz im Rücken des Museumsgebäudes einen probaten Schutz von oben zu verleihen und so einen Treffpunkt für Feste und Feierlichkeiten auf öffentlichem Gelände zu schaffen.

Nun hat sich der Wunsch bewahrheitet und Dank einer Spende der Dietmar-Hopp-Stiftung zu einer runden Sache entwickelt. Ein flexibles Dach, das bei Sonne den Blick aufs Firmament freigibt und bei Regen wieder zugeschoben werden kann, schirmt nun den mit musealen Erinnerungsstücken an die Vergangenheit geschmückten Innenhof professionell ab.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht erinnert daran, dass die Suche nach einer Lösung vor seiner Amtszeit begann. Was bislang am Geld scheiterte, wurde jetzt durch die Unterstützung der Stiftung ermöglicht, die die Investition von 150.000 Euro mit 70 000 Euro unterstützt hat. Jörg Albrecht betont: "Das ist nicht selbstverständlich." Henrik Westerberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung bestätigt: "Wir prüfen alle Anträge genau."

Bereits vor rund fünf Jahren habe man den Verein gesponsert, als dieser das Schreibmaschinenmuseum einrichtete. Und die ursprünglichen Überlegungen, mit einem Sonnensegel auszukommen, hätten sich als wenig tragbar entpuppt: "Wenn da was passiert, ist der Verein haftbar und ruiniert", sagt Westerberg. Natürlich sei der Stifter "eine treibende Kraft gewesen". Dietmar Hopp kam unweit des Heimatmuseums zur Welt.

Komplettiert wurde die Investition mit 10.000 Euro aus den Vereinsfördermitteln: In einer konsolidierten Aktion erhielt das Vorhaben Dach endlich sein lang ersehntes Fundament. Damit ließ sich die Marschrichtung des OB, der sich von der Devise "Hauptsache Überdachung" distanziert hat, durchsetzen: "Wenn wir’s machen, machen wir’s richtig." Der Nutzer des Geländes in der Waibstadter Straße 10, das längst eine wichtige Adresse für Veranstaltungen von hohem kulturhistorischem Wert ist, ist in erster Linie der Heimatverein. Ortsvorsteher Karlheinz Hess bekundete auch seine Zustimmung, das lauschige Plätzchen auch für Feierlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Vereine können den Hof gegen einen Obolus mieten. Angeschlossen ist eine Küche. Über deren Miete von 60 Euro soll die Anschaffung refinanziert werden.

Ehrenvorsitzen-der und Gründungsvater des Heimatvereins Hartmut Riehl, der dem Verein auch heute noch mit Herzblut verbunden ist, berichtet: "Früher war das Heimatmuseum in der alten Schule untergebracht. Als diese zum Vereinshaus umgebaut wurde, war dort kein Platz mehr für das Museum. Bei der Gründung des Heimatvereins 1985 habe man sich zum Ziel gesetzt, das Museum neu zu gestalten", erinnert der 79-Jährige.

Von der Stadt Sinsheim habe man daraufhin die "Alte Post" als neue Bleibe zur Verfügung gestellt bekommen. Nach dem Tod der Posthalterin stand das Gebäude leer, die doppelgeschossige Winkelscheune aus dem 18. Jahrhundert zerfiel mehr und mehr und musste abgerissen werden.

Was übrig blieb, war der Hof, der fortan prädestiniert war für Feste und Feierlichkeiten, die nun mit einem modernen Überdachungs-System eine neue Dimension bekommen haben. Ein sicheres Gefühl gibt’s obendrauf, denn nach einem Wasserschaden vor etwa zwölf Jahren war das Museum in seiner Existenz gefährdet und musste mit großem Aufwand saniert werden. Hartmut Riehl: "Dabei haben wir es Gott sei Dank zu dem gemacht, was es heute ist."