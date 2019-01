Sinsheim-Hoffenheim. (pol/mün) Eine Fußgängerin wurde am Montagmorgen gegen 8 Uhr in Hoffenheim beim Überqueren der Sinsheimer Straße schwer verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, das ist noch nicht klar, so die Polizei, es werden Zeugen gesucht.

Die 42-Jährige wurde auf Höhe der Avia-Tankstelle auf der Bundesstraße B45 von einem Chevrolet erfasst. Der 36-jährige Fahrer war in Richtung Sinsheim unterwegs.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der auf einem nahegelegenen Sportgelände landen sollte. Er transportierte die schwer verletzte Frau in eine Mannheimer Klinik. Nach letzten Angaben der Polizei bestehe keine Lebensgefahr.

Der Verkehr wird aus beiden Richtungen an der Unfallstelle auf einer Spur vorbeigeleitet. Aus Richtung Sinsheim und aus Richtung Zuzenhausen entwickelte sich wegen des hohen Verkehrsaufkommens ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge, so die Polizei. Gegen 10 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Zeugen, die den Ablauf des Unfalls beobachtet haben, sollen sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/1744140 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim unter der Rufnummer 07261/6900 in Verbindung setzen.

Update: 8. Januar 2018, 11.55 Uhr