Sinsheim-Hoffenheim. (jubu/pol/mün) Ein zerstörter Hybrid-Ferrari und eine mit Trümmern übersäte Landstraße - das sind die Folgen eines nächtlichen Verkehrsunfalls mit einem Erlkönig. Der Fahrer verlor zwischen Hoffenheim und Balzfeld kurz nach Mitternacht die Kontrolle über das "hochpreisige Auto", wie die Polizei bestätigt. Der Mann blieb unverletzt. Als Erlkönige werden neu entwickelte Fahrzeug-Modelle bezeichnet, die auf Testfahrt im öffentlichen Straßenverkehr sind. Damit Neuheiten und Design nicht erkennbar sind, werden sie mit Folie oder Verkleidungen beklebt.

Der mit einem Verbrenner- und einem Elektromotor ausgestattete Ferrari war offenbar mit hoher Geschwindigkeit auf der Kreisstraße unterwegs. Die Fahrt nahm jedoch ein abruptes Ende: Der Fahrer verlor auf der schnurgeraden Straße die Kontrolle und schlug auf einer Strecke von 200 Metern mehrfach in die Leitplanken ein.

Der Ferrari drehte sich und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Kurz darauf verständigten Verkehrsteilnehmer den Notruf über ein brennendes Fahrzeug.

"Auf der Anfahrt wurde durch die Leitstelle bekannt, dass es sich um ein Elektro-Fahrzeug handele", erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Koch von der Hoffenheimer Feuerwehr, für die es der erste Unfall mit einem Auto mit Batterie und Elektromotor war. Der Testwagen zeigte Andreas Koch zufolge allerdings keine Rauchentwicklung.

Wegen der stark mit Trümmern bedeckten Fahrbahn und des querstehenden Ferrari blieb die Strecke in der Nacht längere Zeit gesperrt.

Der Fahrer blieb durch die gut funktionierenden Sicherheitssysteme an Bord unverletzt. Was die genaue Unfallursache war, liegt nun in Klärung der Polizei.