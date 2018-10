Brautmodenschau auf der "Hochzeits-Träume" in der Elsenzhalle. Mit neuem Veranstalter ist das Thema Hochzeitsmesse zurück in Sinsheim. Fotos: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Brokat und Blumenbuketts, Rüschen und rahmengenähte Schuhe - eine Hochzeitsmesse in der Elsenzhalle: Kann das gut gehen? Bei der "Hochzeits-Träume" hatte der Heilbronner Veranstalter Max-Events am Wochenende alles dafür getan, aus der ansonsten eher für Nutztierschauen und Bierfeste bekannten Location das Beste herauszuholen. Messeleiterin Petra Hartmann sagte gestern, ein Termin für 2018 sei mit dem Rathaus schon vereinbart - in der Elsenzhalle.

Weißgraue Teppichbahnen und viel vom guten Gaffa-Tape, gepaart mit den teils aufwendigen Messedisplays der rund 50 Aussteller: "Man darf halt nicht an die Decke gucken", lacht Petra Hartmann. Die Stadt Sinsheim wäre gut beraten, die Deckenverkleidung der Halle auszutauschen, hörte man mehrfach von Ausstellerseite - braune Feuchtigkeitsflecken fressen sich durch vergilbte Schaumstoffplatten - aber das Gros der Anbieter gibt dem Messestandort mehr als nur eine Chance. Zumal sich mit Max-Events ein Veranstalter mit 20 Jahren Erfahrung im Hochzeitssegment um sie kümmert, der auch Heiratswillige in der Heilbronner Harmonie und im dortigen E-Werk versammelt. Die bislang in Sinsheim stattfindenden Hochzeitsmessen eines anderen Veranstalters waren bei den vergangenen Durchläufen in der Stadthalle und einer privaten Immobilie in Hoffenheim an die Wand gefahren, teilweise am Veranstaltungstag abgesagt worden - als schon Anbieter und Kunden auf der Matte standen.

Nun, so sagen es der Sinsheimer Konditormeister Thomas Siller vom gleichnamigen Café und Andreas Gebhard von der Blumenwerkstatt Gebhard in Eppingen-Richen, sei jemand am Platz, "der Hochzeitmesse kann". Drei Jahre lang hätten Siller und Gebhard sich hinter den Kulissen für den Erhalt einer Hochzeitsmesse in Sinsheim unter neuer Leitung stark gemacht: Man sei dadurch, schildern sie, "näher an der tatsächlichen Kundschaft dran". Gespräche seien konstruktiver, folgende Aufträge wohl auch reeller als bei Großevents in Stuttgart und Mannheim mit 7000 und mehr Besuchern. Die Aussteller der "Hochzeits-Träume" kamen aus einem 50-Kilometer Radius rund um Sinsheim, viele von ihnen buchten Stände auf den eingeführten Heilbronner Messen, sagt Petra Hartmann.

Der Hochzeitsbereich ist vielfältig, reicht von Kleidung, Ringen und Schmuck, Konditorei und Catering bis hin zu Haar, Kosmetik und Styling und in den Kreativbereich: Der "Hochzeitspoet", Tobias Schirnek aus Mannheim, beispielsweise, veredelt eine Hochzeitsfeier mit "feinsten Vibes, romantischer Lyrik und mitreißendem Sound", indem er sich unters Festvolk mischt, kleine und große Geschichten sammelt und vor Ort spontan vertextet und vertont. Zauberer und Hochzeitssänger boten in der Elsenzhalle Kostproben. Auch die Kirchen waren mit einem ökumenischen Stand vertreten, an dem unter anderem eine "Heirats-App" vorgestellt wurde. Zentraler Bestandteil der Messe waren Brautmodenschauen.

Hier hatte man ein großes Heilbronner Brautmodehaus zum Partner - nicht unbedingt nur zur Freude der Konkurrenz: Haralambos Tselepidis, Inhaber des "Braut Tempels" in Abstatt, hält drei Modenschauen pro Tag für zu viel des Guten: "Das nimmt anderen Anbietern zu viel Aufmerksamkeit weg." Rund 2000 Euro Standgeld rentierten sich dadurch womöglich nicht.

Mit rund 1000 Gästen im Lauf der beiden Tage wurde gerechnet. Der Samstag war mit 300 Tickets zum moderaten Preis von vier Euro recht schwach besucht. Am gestrigen Sonntagmittag ging die Messeleitung davon aus, ihr Ziel bis zum Abend zu erreichen.