Von Ulrich Brefka

Sinsheim. "Pre-Listening-Party, was ist das?", mag sich der eine oder andere fragen, der mit den Anglizismen der Musikbranche noch nicht so vertraut ist. Wer am Samstagabend Clubatmosphäre schnuppern wollte und zufällig oder gezielt in das Sinsheimer Musikcafé "Subito" reinschaute, weiß spätestens jetzt Bescheid. "Schon-mal-reinhören-Party" würde zugegeben ja auch etwas "ungelenk" und "daneben" klingen - ohne Drive, ohne Fly, ohne Power.

Und Power war schließlich angesagt, war doch aus dem benachbarten Helmstadt-Bargen Aron Schweizer angekündigt, zweifellos einer der musikalischen "Überflieger" der Region - einigen eifrigen TV-Guckern auch aus der Serie "Hochzeit auf den ersten Blick" des Kölner Bälle-Senders bestens bekannt - der sein demnächst erscheinendes Debütalbum "Ich will hoch mit dir fliegen" präsentierte. Ein weiteres soll folgen - und "mehr als 60 Titel liegen überdies so gut wie fertig in der Schublade", verrät Schweizer.

Es sei zwischenzeitlich branchenüblich, dass man vor der Veröffentlichung Freunden und Gönnern schon mal vorstelle, was man "im Tonstudio auf die Beine gestellt" habe, bemerkt der gelernte Bankkaufmann, der sein Hobby nach und nach zu seiner Hauptbeschäftigung machen will. Ganz möchte er sich aber von seinem Brotberuf nicht trennen, wirft er ein. Dafür sei die Musikbranche viel zu unberechenbar.

Schweizer erzählt, dass er bereits mit 14 eine Schwäche für den Hip-Hop entwickelt habe, einer aus den afroamerikanischen Ghettos der USA stammenden Jugendkultur, die vier Säulen in sich vereine: "MCing" (Sprechgesang), "DJing" (die Beats), Breakdancing und Graffiti. Rap sei die dazugehörige Musikrichtung. Kool Savas, ein deutscher Hip-Hop-Künstler aus Aachen, habe für ihn dabei Vorbildcharakter.

Seine ersten musikalischen Gehversuche lägen allerdings weiter zurück. Schon als Siebenjähriger habe er Klavierunterricht erhalten - und das bis zu seinem 17. Lebensjahr. Er klebe daher nicht am Hip-Hop fest, sei "breiter aufgestellt" und bewege sich auch in anderen Genres, wie beispielsweise im Pop und Rock. Mit zehn Jahren habe er bereits sein erstes Lied geschrieben - über seinen "zahmen Hahn".

"Ich bin ein Selfmade Man. Alles kommt aus meiner Feder: Rhythmus, Melodie und Text", versichert "KXD". Das ist sein Künstlername. Dabei stehe das "K" für "Krieger" und "XD" vermittelten einen lachenden Smiley. Lachen sei überhaupt seine wichtigste Medizin. Es habe ihm schon über schwere Zeiten hinweggeholfen. In seinen Kompositionen gehe es um die "Aufarbeitung" seines Lebens, um "Empfindsam- und Befindlichkeiten".

"Meine Songs sind meine Biografie" gesteht er. Er greife aber auch gesellschaftskritische Themen auf - so etwa den Hass im Internet. Dabei verzichte er auf "schmutzige Phrasen", auf Beschimpfungen, was eher untypisch für den Rap sei. Er gehe nie "unter die Gürtellinie", betont er. Sprachlicher "Feinsinn" sei für ihn wichtig. "Auch der Reim muss stimmen", fügt er noch hinzu.

Dem "Schnellsprecher" ist zu glauben, denn das rasante Tempo seiner Wortkaskaden erlaubt kein wirklich aufmerksames, differenziertes Zuhören. Auf die Frage, mit wem er denn "hoch fliegen" wolle, lächelt er nur. Es bleibt zu wünschen, dass Schweizer unter seinem Künstlernamen "KXD" in Bälde auch im "Katalog" der kalifornischen Suchmaschine auftaucht. Bis dato stößt man unter dem Kürzel nämlich ausschließlich auf einen Motorradhändler aus Gelsenkirchen.