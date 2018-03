Von Adam Jäger

Waibstadt. Keine Gefahr für die Bevölkerung von Waibstadt und Bernau bestand bei den starken Niederschlägen vom 4. auf den 5. Januar in diesem Jahr: Dies teilte rückblickend Gerold Werner, Geschäftsführer des Zweckverbandes Hochwasserschutz Einzugsbereich Elsenz-Schwarzbach, anhand einer sehr verständlichen und informativen Power-Point-Präsentation dem Gemeinderatmit. Bürgermeister Joachim Locher begrüßte auch den technischen Betriebsleiter des Zweckverbandes, Henry Liphardt.

"Wenn die Hochwasserrückhaltebecken nicht wären, hätten wir in den letzten Jahren schon vier bis fünf Mal Hochwasserprobleme nicht nur in Waibstadt, sondern auch im gesamten Einzugsbereich des Hochwasserschutz-Zweckverbandes gehabt", betonte Bürgermeister Locher zugleich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Zweckverbandes. Geschäftsführer Gerold Werner unterstrich, dass im Schwarzbachbereich bei starken Niederschlägen die dreifache Wassermenge im Elsenzbereich zusammen komme. Dies hänge mit der Topografie des Odenwaldgebiets und des Kraichgaugebiets zusammen.

Schon lange vor dem 4. Januar habe es extrem viele Niederschläge gegeben, dadurch habe kein Wasser mehr in die feuchten Böden gelangen können. Wegen dieser erheblicher Niederschläge sei dann eine problematische Hochwasser-Situation zustande gekommen. Allerdings habe diese zu keinen Überflutungen in Waibstadt geführt, unterstrich Werner. Das Hochwasserrückhaltebecken Bernau sei gut angefüllt gewesen, hatte aber noch "Luft" nach oben, das Becken sei zu 50 Prozent mit Niederschlagswasser gefüllt gewesen.

Im Einzugsbereich des Hochwasserschutz-Zweckverbandes seien bereits 38 Hochwasserrückhaltebecken gebaut und sechs Gewässermaßnahmen fertiggestellt worden, zwei Baumaßnahmen befänden sich derzeit in der Bauphase. "Jedes Hochwasserrückhaltebecken schützt auch Waibstadt oder wirkt sich auch auf Waibstadt aus", betonte der Geschäftsführer.

Die Wirkung des Beckens in Bernau solle so sein, dass der Wasserstand innerhalb der Bachböschungen des Schwarzbaches bleibe. "Wir stehen zwar ganz gut da, aber unser Hochwasserschutzkonzept für einen 100-jährlichen Hochwasserschutz für alle Gemeinden im Einzugsgebiet haben wir noch nicht umgesetzt."

Bürgermeister Locher informierte, dass sich die Hochwassereinsatzzentrale des Zweckverbandes im Waibstadter Rathaus befindet. Hier laufen die Pegeldaten zusammen, und es werden Informationen über die zu erwartenden Entwicklungen herausgegeben. "Ich glaube, dass wir im Vergleich zu anderen Gebieten schon wirklich gut da stehen, denn in unserem Gebiet wird sehr viel in Sachen Hochwasserschutz getan", stellte Stadtrat Robert Lehnert fest. Er bedankte sich beim Hochwasserschutz-Zweckverband für seine Arbeit, aber auch bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Stadtrat Kurt Lenz kritisierte in diesem Zusammenhang das wilde Ablagern von Gartenabfällen am Schwarzbachufer und die Uneinsichtigkeit der Grundstücksbesitzer, die ihre Gartenabfälle an der Böschung ablagerten in der Hoffnung, dass das nächste Hochwasser die Abfälle "entsorgt".

Ein Zuhörer sprach die örtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen, die noch geplant seien, an. Hierzu erklärte Bürgermeister Locher, dass zunächst das erste örtliche Hochwasserschutz-Rückhaltebecken im Einzugsbereich "Biesig" errichtet werde. "Mit diesem Hochwasserrückhaltebecken bannen wir die Hochwassergefahr für den Stadtkern", so das Stadtoberhaupt. Derzeit laufe das wasserrechtliche Verfahren. Er gehe davon aus, dass 2019 mit dem Bau begonnen werden könne. "Danach wird Waibstadt dann gut abgesichert sein."