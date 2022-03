> Die Firma AKG wurde im April 1987 von Seniorchef Helmut Achauer als reiner Häcksel- und Kompostierbetrieb gegründet. Anfangs hatte er vier Mitarbeiter. Rasch entwickelte sich das Unternehmen zu einem der Marktführer im Bereich Kompostierung und Hackschnitzel-Aufbereiter und Vermarkter in Baden-Württemberg. Der Betrieb in Pfaffenhofen wurde auf sieben Hektar Fläche erweitert. Hinzu kamen Dienstleistungen in den Bereichen Grüngut, Bioabfall, Altholz und Kompost sowie Substrate, Rinde und Hackschnitzel. Auf dem Deponiegelände in Heilbronn bewirtschaftet die AKG 1,5 Hektar, nimmt dort Sperr- und Restmüll an und schlägt Bioabfall mit direkter Anbindung an die B 39 und das Weinsberger Kreuz um. Zuvor war die Firma auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände auf dem Buga-Gelände ansässig, von wo aus sie 10.000 Tonnen Altholzhackschnitzel pro Jahr per Bahn nach Italien verfrachtete. (isi)