Das Schotten-Turnier ist an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. 35 Mannschaften kämpften um den Meistertitel, daneben trat ein knappes Dutzend Bands mit Dudelsäcken an. Fotos: Ralf März

Von Ralf März

Angelbachtal. In eine großen Wettkampfarena verwandelte sich am Wochenende der Eichtersheimer Schlosspark. Baumstämme flogen, schwere Steine oder Holzblöcke wurden herumgehievt, ein großes Fass gerollt und Strohsäcke mit der Gabel hochgeworfen. Das Klingen der Dudelsäcke und die unzähligen Schottenröcke ließen schon von weitem erkennen, dass erneut die Internationalen Highland Games ausgetragen wurden.

Deutlich gewachsen ist die Veranstaltung bei ihrer 13. Auflage: Der schottische Markt, ergänzt durch manches mitteleuropäische Angebot, reichte halb um das Wasserschloss herum. Kaufen konnte man dort neben den traditionellen Kilts, landestypischen Spezialitäten und vielen anderen Accessoires vor allem das schottische "Lebenswasser" Whisky.

Doch gewachsen ist auch die Teilnehmerzahl der Sportler: 35 Mannschaften waren am Samstagmorgen nach großem Einzug und angeführt von den "Heidelberg & District Pipes and Drums" zu den Deutschen Meisterschaften angetreten. Dabei stehe nicht mehr alleine der Spaß im Vordergrund, so Olav Praetsch, der Vorsitzende des Veranstalter-Vereins "Caldedonia". Vielmehr seien diese Meisterschaften mit der Bundesliga vergleichbar.

In elf Disziplinen mussten die knapp 200 Sportler aus dem gesamten Bundesgebiet Kraft, Geschicklichkeit und beim Bogenschießen auch eine ruhige Hand beweisen. Moderiert wurden die traditionellen schottischen Spiele, die ursprünglich bei Treffen schottischer Clans im dortigen Hochland ausgetragen wurden, vom Vorsitzenden des deutschen Highlandgame-Verbands, Jürgen Stickelbrock. Rund um den Spielfeldrand im weitläufigen Schlosspark beobachteten Besucher und Fanclubs das Treiben und feuerten "ihre" starken Männer und auch Frauen kräftig an, die bei sommerlichen Temperaturen und reichlich Sonne kräftig ins Schwitzen kamen.

Wachsen können die Spiele kaum noch, machte Olav Praetsch deutlich. Die 35 Mannschaften dürften auch in den kommenden Jahren die Obergrenze bleiben, sonst wäre es an einem Tag kaum möglich, alle elf Disziplinen zu absolvieren und am Abend einen Sieger ermitteln zu können.

Am Sonntag war das Spielfeld den Profis vorbehalten, die mit noch schwereren Gewichten und größeren Höhen zum Wettkampf antraten. Im Trubel des Marktes fast zu überhören war, dass sich im hinteren Schlossparkteil auch elf Pipe-Bands aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden bei der Band-Competiton den Kampfrichtern stellten.

Wettkampf also mit vielen Facetten. Doch die unzähligen Besucher, nahezu alle von weit her angereist, genossen auch den schattigen Schlosspark, ein kühles Guinness und dazu "Fish and Chips" oder eine Portion "Haggis", eine schottische Spezialität, die aus Schafsmagen und Innereien gekocht wird.

Gemütlich wurde es am Abend, schon zum Start des Spektakels am Freitag, als es auf der großen Bühne ein Konzert mit "The Shamrock Green" gab. Extra aus Belfast angereist war für den lauen Samstagabend dann die Band "McPeake".

Auch mit Highland Games für Kinder, den schottischen Hochlandrindern "Cattles", die im Park grasten, und einer kleinen Schafherde, die von Hütehunden im Zaum gehalten wurden, war für Rahmenprogramm gesorgt.

Bürgermeister Frank Werner lobte die Entwicklung der Veranstaltung in den letzten Jahren. Professionell werde zusammengearbeitet, betonte er in seinen Eröffnungsworten vor dem Fassanstich. Dabei erwähnte er auch das schottische und internationale Flair der Veranstaltung in Zeiten, "wo manche in Europa Grenzen schließen wollen".

Im Eichtersheimer Schlosspark wird jetzt erst einmal Ruhe einkehren. Erst am zweiten Augustwochenende werden sich dort die Ritter und Burgfräulein zum Mittelaltermarkt treffen - die letzte Großveranstaltung im Jahresverlauf im Park.