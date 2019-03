Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Er ist nicht nur Landwirt, Geflügelzüchter und Tabakbauer, Helmut Neu ist eine Institution im Hoffenheimer Dorf - und vor allem Vereinsgeschehen. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag.

Neu wurde in Hoffenheim geboren und wuchs mit zwei Brüdern und drei Schwestern dort auf - rundherum der elterliche Landwirtschaftsbetrieb. Dem Dorf sollte er treu bleiben: Im Jahr 1963 bezog er mit seiner Frau Elli, geborene Waibel, den Aussiedlerhof am Himmelberg zwischen Hoffenheim und Zuzenhausen. Neben der Landwirtschaft widmete sich der Jubilar seit jeher und bis heute der Geflügelzucht. In den Anfangsjahren zog er in einer großen Halle in der Nähe des Hofes jährlich 30.000 Hennen groß. Noch heute kümmert er sich täglich ums Federvieh, wenn auch in geringeren Stückzahlen. Der Landwirtschaftsbetrieb wurde von seinem Sohn weiter geführt. Helmut Neu lebt noch weitgehend selbstständig im Kreise seiner Angehörigen. 58 Jahre lang war er mit seiner Frau verheiratet, die 2010 verstarb. Er war Mitglied des Gemeinderats der Ortschaft in den Jahren vor der Kreisreform 1970/71 und später auch im Ortschaftsrat von Hoffenheim vertreten. Helmut Neu zählte auch zum Vorstandsteam des Tabakbauvereins im Ort.

45 Jahre lang gehörte er zu den Sängern im Musik- und Gesangverein "Sängerbund", dessen ältestes Ehrenmitglied er ist. Selbiges gilt für die TSG Hoffenheim. Den 90. Geburtstag feiert er im Kreis seiner beiden Söhne mit Familien und seiner vier Enkel sowie vier Urenkel. Die RNZ gratuliert.