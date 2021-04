Helmstadt-Bargen. (fro) Der Sauerkrautmarkt findet auch in diesem Jahr nicht statt – dies gab Bürgermeister Wolfgang Jürriens auf der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. "So gerne wir ihn durchführen würden, und so schön er für die Bürger und Leute von außerhalb ist", habe man den Erntemarkt Pandemie-bedingt absagen müssen, sagt Jürriens der RNZ auf Nachfrage.

Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Gemeinde schweren Herzens entschlossen, den Markt abzusagen, bei dem im August bis zu 10.000 Menschen durch die Helmstadter Gassen schlendern und sich bei den zahlreichen fliegenden Händlern mit allerhand nützlichen oder weniger nützlichen Dingen eindecken. Eigentlich würden jetzt schon die Vorbereitungen laufen, aber man brauche eben Planungssicherheit. Zudem stehe der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund, erklärt der Bürgermeister.

"Das Vereinsleben leidet enorm", sagt Jürriens zu den Auswirkungen der Pandemie. Alle sehnten sich danach, gemeinsam "mal ’ne Bratwurst zu essen" oder das ein oder andere Gläschen Wein oder Bier zu trinken. "Das fehlt uns."

Der Sauerkrautmarkt 2019 war laut Jürriens aber definitiv "nicht der letzte". "Der Sauerkrautmarkt gehört zu Helmstadt." Nach momentanem Stand rechnet man damit, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Man wolle das Fest auch "so groß halten", wie es in den Vorjahren immer war. Allerdings sieht der Bürgermeister die Zwangspause auch als eine Art Chance: So könne man in Ruhe darüber nachdenken, ob man beispielsweise die Vereine mehr in das Fest einbeziehen kann. Zu diesem Punkt hätten sich manche Vereine schon ans Rathaus gewendet, sagt Jürriens. Wie etwaige Änderungen aussehen könnten, stehe aber noch nicht fest. Man könne sich beispielsweise fragen, ob man alle fliegenden Händler noch brauche. Zudem hätte man vor einiger Zeit mit einer Änderung der Wege, auf denen die Besucher durch den Ort laufen, gute Erfahrungen gemacht. Das brauche aber alles Zeit und man müsse "dafür bereit sein", sagt der Bürgermeister.

Ob andere, kleinere Feste in Helmstadt-Bargen in diesem Jahr möglich sein könnten, solange das Pandemie-Geschehen es erlaube, können die Verantwortlichen noch nicht sagen. Hauptamtsleiter Joachim Weschbach sagt, dass Veranstaltungen "bei guten Hygienekonzepten" auch stattfinden könnten. Man spreche das gemeinsam durch.