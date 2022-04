Von Friedemann Orths

Helmstadt-Flinsbach. "Wir sehen das ganz anders", sagt Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Was er anders sieht, sind die Vorwürfe der Flinsbacher, die gegen den geplanten Funkturm der Deutsche Funkturm GmbH sind, der auf dem "Schlossbuckel" errichtet werden soll, um das Wollenbachtal mit 5G-Telekom-Netz zu versorgen.

Aus den Reihen der Kritiker wurde immer wieder laut, dass die Gemeinde die Bürger nicht rechtzeitig informiert hätte. Jürriens ist anderer Meinung. Schon im Januar 2020 habe es eine Telekom-Anfrage für das Dach der Verwaltungsstelle in Bargen gegeben. Das Thema habe man im März 2020 wegen Corona auf eine öffentliche Sitzung im Juni verschoben, bei der der Standort abgelehnt wurde – die Gemeinde wollte den Funkmast nicht auf einem ihrer Gebäude haben. Laut Jürriens sei das Thema also schon damals öffentlich behandelt worden. Es handle sich um den selben Suchkreis, der schon damals bekannt gewesen sei, betont der Bürgermeister. Seiner Meinung nach hätten sich eventuelle Gegner des Projekts also schon melden können. "Wir sind eine Gemeinde", sagt Jürriens: "Die Bürger müssen sich ja auch Informationen holen."

Bei der 5G-Infoveranstaltung von Ortsvorsteherin Anke Vierling hatte ein Vertreter der Telekom behauptet, dass man auf Anfragen an die Gemeinde keine Antwort bekommen habe. Hauptamtsleiter Joachim Weschbach sagt jedoch, dass man am 9. März 2021, also vier Tage nach einer Anfrage der Telekom, geantwortet habe. Der Netzbetreiber wollte wissen, ob gewisse Grundstücke im Suchkreis, in dem der Mast errichtet werden kann, im Bereich außerhalb der Gemeinde liegen – egal ob in privater oder kommunaler Hand. Daraufhin habe die Gemeinde mitgeteilt, dass die angefragten Grundstücke im Außenbereich liegen. Darunter ist auch das Grundstück auf dem "Schlossbuckel", auf dem der Funkmast nun errichtet werden soll. "Wir können mit dieser Aussage der Telekom nicht mitgehen", fasst Weschbach zusammen.

Im Oktober habe man dann nochmals bei der Telekom nach den neuesten Ergebnissen gefragt. Diese habe geantwortet, dass man einen Standort – den jetzigen – favorisiere, jedoch noch Gutachten fehlten. Aus diesem Grund habe man auch noch nicht die Bevölkerung informiert, da noch nichts konkret gewesen sei, sagt Weschbach. Die Angrenzer des Grundstücks habe man benachrichtigt. Da Familie Humpas Grundstück nicht direkt an das Grundstück grenzt, habe man sie auch nicht informieren müssen. Hätte man das getan, dann müsse man diesen Radius auch bei allen anderen Bauanträgen ausweiten, erklärt der Hauptamtsleiter.

Der „Bargener Wingert“ in Sichtweite des „Schlossbuckels“ sei auch keine Option für den Mast. Foto: Orths

Weschbach sagt zudem, dass die Gemeinde keine Grundstücke in dem festgelegten Suchkreis besitze, auf denen der Funkturm gebaut werden könnte, und zeigt Karten. Ein von Helmut Nuß vorgeschlagenes Alternativgrundstück auf dem "Bargener Wingert", das er gemeinsam mit Jürriens besichtigt hat, sei keine Option für die Telekom. Der Grund: Es fehle ein Weg. Klar, für Jürriens habe der Platz auch gut ausgesehen, aber er sei in der Sache ja auch ein Laie. Eine Alternative habe es noch bei Wollenberg gegeben, aber dort sei ein Naturschutzgebiet, was zu hohe Hürden für den Anbieter seien, sagt Weschbach.

Allgemein habe man bei Bauanträgen auf privaten Grundstücken für privilegierte Vorhaben – dazu zählen Funktürme – als Gemeinde wenig Steuerungsmöglichkeiten, erläutert Weschbach. Auch deshalb sei der Antrag von Ortsvorsteherin Anke Vierling auf der Gemeinderatssitzung abgelehnt worden, die Entscheidung über den Bauantrag zu verschieben: Laut baurechtlichen Bestimmungen müsse ein Antrag innerhalb von zwei Monaten behandelt werden. Sonst übernehme das die Baurechtsbehörde des Landratsamts. Hätte man den Antrag also vertagt, wäre es nicht mehr möglich gewesen, in einer regulären Sitzung darüber abzustimmen. Aber selbst bei einer Ablehnung des Gemeinderats wäre das privilegierte Vorhaben "aller Wahrscheinlichkeit sowieso genehmigt worden", glaubt Weschbach.

Als das Thema auf den veröffentlichten Tagesordnungen der Sitzungen auftauchte, habe sich auch niemand gemeldet. Bei Vierlings Verlegungs-Antrag habe es von den anwesenden Zuhörern auch keine weiteren Hinweise gegeben. Und Jürriens und Weschbach betonen, dass die Ablehnung dieses Antrags ohne Gegenstimme bei vier Enthaltungen beschlossen wurde. "Neun dafür ist, glaube ich, sehr eindeutig", sagt Weschbach.

Dem Bauantrag seien außerdem alle relevanten und nötigen Dokumente beigelegt gewesen – offene Fragen, die der Gemeinde in Form einer Unterschriftenliste am Tag der Gemeinderatssitzung vorgelegt worden seien, seien darin auch beantwortet worden. Die Initiatoren dieser Liste seien danach auch zufrieden gewesen, sagt Jürriens. Aus diesem Grund sei das Thema auch in relativ kurzer Zeit behandelt worden.

"Ich glaube, wir haben viel gemacht, um Infos zu geben", sagt Jürriens. Was er nicht verstehen kann, seien unsachliche Kommentare im Hinblick auf die Strahlung, und dass manche auf dieser Meinung beharren würden, obwohl Experten andere Erkenntnisse präsentierten. Gegner des Turms bestehen trotzdem darauf, dass es noch keine Langzeitstudien gibt, und wollen keine "Versuchskarnickel" sein.

Hätte die Gemeinde nicht trotzdem früher auf die Bürger zugehen sollen? Das glaubt der Bürgermeister nicht. Im Gemeinderat sei darüber gesprochen worden, dann seien die vier Punkte der Unterschriftenaktion gekommen, "da meinten wir, dass alles beantwortet ist im Antrag", sagt Jürriens. Er glaubt auch, dass manche Gegner der Gemeinde sowieso nicht mehr geglaubt hätten.

Weschbach betont noch das für die Gemeinde Positive des Funkmasts: "Wir sind uns ja einig, dass wir das ganze Tal ans Netz bekommen wollen." Man habe jetzt einen idealen Standort gefunden, der einen Weg habe, einfach mit Strom zu versorgen sei und auf einem Berg liege.

Wie die Gemeinde mit einem möglicherweise gestörten Dorffrieden umgeht, beantwortet Jürriens so: "Ich bin nicht der Seelenheiler, ich bin der Bürgermeister." Er wolle weiter daran arbeiten, die Gemeinde voranzubringen. Wenn selbst Experten nicht geglaubt werde, sei es schwierig, in den Dialog zu gehen.