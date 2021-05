Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen/Neidenstein. Gute Nachrichten für Wanderer, Touristen und Kraichgau-Liebhaber: Zwei neue Erlebniswege entstehen in der Brunnenregion, in Helmstadt-Bargen und Neidenstein. Sie werden durch das Regionalbudget gefördert. Dabei handelt es sich um "Klein-Projekte bis 20.000 Euro". Der Auswahlausschuss der "Leader"-Region Neckartal-Odenwald honorierte damit das Projekt von Alina Münch und Sarah Ickert, die mit "Alisa – Heimat erleben" im vergangenen Jahr ein besonderes Unternehmen im Burgdorf gegründet hatten, um den Kraichgau auf vielfältige Art und Weise "erlebbar" zu machen. Zu ihrem "touristischen Konzept" gehören auch diese "Erlebniswege", für die sie gerade mit den jeweiligen Bürgermeistern und örtlichen Vereinen in Gesprächen sind. Denn bereits im Sommer soll man darauf den Kraichgau erkunden können.

"Der Kraichgau ist mehr": Mit dieser Idee begannen die Neidensteinerin Münch und die Epfenbacherin Ickert ihre Mission. Denn ihr Motto "Heimat erleben" ist Programm: bekannte und unbekannte Spaziergänge durch Wald und Flur, Ortsführungen, Kennenlernen von innovativen und traditionellen Betrieben, Verköstigung heimischer Produkte, Auszeiten mit "kraichgauerischer" Kreativität, spannende Geschichten und Persönlichkeiten aus dem Kraichgau oder ganz individuelle Konzepte, um das Land der 1000 Hügel zu erleben. "Aus dem Kraichgau, für den Kraichgau", betont Ickert nochmals das Konzept, das in den Sozialen Netzwerken von rund 600 "Followern" verfolgt wird. "Das motiviert uns. Genau wie die vielen positiven Kommentare oder Reaktionen", ergänzt Münch. Auch zur Förderung der Erlebniswege gab es zahlreiche Gratulanten.

"Wir hatten uns kurzfristig für den Förderantrag entschieden und gerade mal drei Wochen Zeit. Aber wir wollten versuchen, diese Chance zu nutzen, um etwas dauerhaft Sichtbares mit Alisa zu kreieren." Die zunächst überschaubare Anzahl von realen Treffen mit "Kraichgau-Liebhabern" seien trotz der Pandemie alle erfolgreich gewesen. "Aufgrund der Maßnahmen haben wir aber reagiert und bieten einen virtuellen Einkaufsladen auf unserer Internetseite an, in dem man ,Kraichgau-Pakete‘ zu verschiedenen Anlässen mit regionalen Produkten kaufen kann, um wenigstens dieses Erlebnis für zu Hause anbieten zu können." Dazu gehören beispielsweise Torten aus "Helmschd", Eier aus "Bischesse" oder Wein aus Dielheim. Dass die beiden die "gut gehenden Bestellungen" nach ihrem Feierabend ihres Vollzeitjobs selbst ausliefern – Ickert arbeitet in der IT-Branche und Münch ist Lehrerin – überrascht und erfreut die Kunden gleichermaßen, wie man erfährt. "Unser Konzept funktioniert, wie wir aus vielen Rückmeldungen, Anmeldungen oder Bestellungen wissen."

Geduld und Hartnäckigkeit seien aber weiter ihre ständigen Begleiter, wenn sie mit Verwaltungen oder anderen Institutionen in Gesprächen über die "zahlreichen Möglichkeiten in ihrem Ort und dem Kraichgau" stehen. "Die meisten wissen zunächst gar nichts mit uns und unseren Zielen anzufangen", erzählen sie und haben "leider" auch schon mal das Gefühl, dass sie aufgrund ihres Frauseins bei dem ein oder anderen Amtsträger auf größere Skepsis stoßen. Dabei gehe es ihnen doch immer um "unsere Heimat", den "herrlichen Kraichgau", den viele gerade auch durch Corona neu- oder wiederentdecken und dessen "großes Potenzial" erschlossen werden sollte.

Dazu sollen auch die Info-Schilder an den Erlebniswegen beitragen, auf denen ihr Logo, die "Kraichgau-Fee", zu sehen ist – dieses Mal aber mit einem Wanderrucksack. "In Neidenstein führt der Weg von der Von-Venningen-Halle durch den Altort hoch zum ,Hohenbühl‘ und informiert unter anderem über die Ortsgeschichte. Ein Waldweg im Wolfsloch in Helmstadt soll vor allem die Natur und Biotope erlebbar machen und den Wanderern interessante Informationen vermitteln", sagt Ickert zu den Planungen. Daten, Fotos und einige Fakten werden auf die Info-Tafeln, die eine Größe von 100 mal 80 Zentimeter haben sollen, angebracht. Zusätzliche QR-Codes können dann virtuell zu Videos, Tonaufnahmen, Bildersammlungen, Dokumenten oder weiteren Wandertipps führen. Die Codes können mit der Kamera eines Smartphones gescannt werden. "Das Tolle ist, dass diese immer aktualisiert oder ergänzt werden können."

Gute Gespräche gab es dazu bereits mit einigen örtlichen Vereinen, die dabei unterstützen wollen. So kann man sich beim Panoramablick auf das Burgdorf das "Neidensteiner Lied" anhören – natürlich interpretiert vom örtlichen Gesangverein. "Auch diese Kooperationen sind uns wichtig, weil das Projekt allen zugutekommt."