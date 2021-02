Das ehemalige Volksbankgebäude wurde zum Vereinshaus in Bargen und bietet immer noch viel Platz und freie Kapazitäten für weitere Vereine. Bis ende des Jahres können die Vereine aber noch die Räume in der „Alten Schule“ nutzen. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. "Wir lassen unsere Vereine nicht im Stich", hatte Bürgermeister Wolfgang Jürriens vor Kurzem verlauten lassen, als teilweise heftige Kritik an die Gemeindeverwaltung herangetragen wurde. Konkret ging es dabei um die geplante Umnutzung der "Alten Schule" in der Pfarrstraße zu einer Pflegeeinrichtung und den Bau eines Seniorenheims auf dem Gelände. In dem ortsbildprägenden, denkmalgeschützten Gebäude sind aktuell die Landfrauen, der Chor "QuerBeat", die Helmstadter Musikanten, die Guggenmusiker "Caipirinha-Fäzzer", die Feuerwehrkapelle und der Heimatverein mit seinem Museum zu Hause. Der Heimatverein hat in vielen Jahren zahlreiche Exponate zur Dorfgeschichte zusammengetragen. Unter anderem kann dort eine komplette Schusterwerkstatt sowie ein historisches Klassenzimmer besichtigt werden. Nun hatten Jürriens und Hauptamtsleiter Joachim Weschbach die betroffenen Vereine zu einer "Online-Besprechung zur Findung zukünftiger Räume" eingeladen, an der auch Gemeinderäte teilnahmen.

"2012 sind wir eventuell zu euphorisch an die ersten Pläne für ein dortiges Alten- und Pflegeheim gegangen", blickte der Bürgermeister zurück. Aus wirtschaftlichen Gründen waren der Investor und der mögliche Betreiber damals "nicht zusammengekommen". Neben dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans im Gremium und dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags hätten nun bereits Gespräche mit verschiedenen Institutionen stattgefunden, eine Abfrage des Bedarfs bei den Vereinen sei erfolgt, und auch eine Online-Konferenz der SPD/Freie Wähler-Fraktion mit Vereinsvorständen sei initiiert worden.

"Wir möchten Transparenz und die Bürgerinnen und Bürger inklusive Vereine bei diesem Projekt, das der Gemeinderat unterstützt, mitnehmen", betonte der Rathauschef. Weschbach ergänzte, dass man noch in einem sehr frühen Projektstadium sei, "auch weil die Anforderungen an ein Seniorenheim in einem Bestandswohngebiet sehr hoch sind". Anschließend stellte der Hauptamtsleiter die möglichen Alternativen für die Vereine vor, die er zuvor besichtigt und mit einer Beschreibung dokumentiert hatte. Dazu gehörten Räumlichkeiten in der Grafeneckschule, der Raum der Feuerwehr im Rathaus und das Schützenhaus genauso wie die Verwaltungsstelle, die Feuerwehr und die Halle in Flinsbach oder die Halle und das Feuerwehrhaus in Bargen sowie das dortige ehemalige Volksbankgebäude, das zum Vereinshaus umgebaut worden ist.

Neben Bildmaterial lieferte Weschbach zu jedem "Objekt" die Flächengröße, die Zustandsbewertung, ob es Lagermöglichkeiten und sanitären Anlagen gibt, die aktuelle Nutzung und mögliche notwendige Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten. Was ersichtlich war: An Platzangebot für Vereine mangelt es in Helmstadt, Flinsbach und Bargen anscheinend nicht. "Die größte Aufgabe wird aber das Heimatmuseum sein", meinte Weschbach nach der Vorstellung des Entwurfsplans.

Dieser beinhaltet teilweise mehrere Vorschläge für jeden Verein, der aktuell noch in "d’ alde Schul in Helmschd" sein Domizil hat. Dabei hatte die Verwaltung versucht, die Wünsche der Vereine zu berücksichtigen. "Der nächste Schritt ist ein Abgleich mit den möglichen Favoriten, nachdem die Verantwortlichen der Vereine selbst die Gebäude und Räume gesichtet und besprochen haben", blickte Weschbach voraus, der auch Fördermöglichkeiten für Vereinsräume wie das "Leader-Programm" in den Blick nehmen will.

Wolfgang Engelhardt vom Heimatverein unterstrich nochmals, dass sein Verein – so wie die anderen – die Wichtigkeit von Alten- und Pflegeheimen und den Mehrwert für die Kommune nicht infrage stellen würde. Dennoch wünsche man sich eine langfristige Lösung, gerade für das Heimatmuseum. Ein Vorschlag der Gemeinde lautete, die Exponate in Räumen des Rathauses, der Schule und der Verwaltungsstelle unterzubringen. "Das wirkt dann sehr zerrissen", glaubt Engelhardt.

Andere könnten sich dadurch eine Art "historischen Museumsweg" vorstellen. Der mögliche Umbau des Faselstalls zum Museum kam auch jetzt wieder zur Sprache, auch wenn dieses Projekt aufgrund hoher Kosten Zukunftsmusik ist. Für Jürriens könne der Umzug des Heimatmuseums auch ein Neuanfang sein. "Dass es wehtut, ist uns bewusst", sagte der Verwaltungschef, aber "man kann versuchen, Exponate zu präsentieren, anstatt sie zu lagern, und besondere Plätze im Ort miteinbeziehen". Auch die "Integration ins Seniorenheim" mancher historischen Ausstellungsstücke sei eine weitere Idee. Man müsse "frei nachdenken, was alles möglich ist", sagte der Bürgermeister und sicherte die Unterstützung der Verwaltung und der Gemeinderäte zu.

Als "spannenden Prozess" sah Gemeinderat Johannes Roß (SPD/Freie Wähler) das neue Projekt mit der "prachtvollen alten Schule". Wichtig sei, dass man alle mitnehmen müsse, was mit dieser Online-Konferenz ein erster Schritt sei. Nach dem aktuellen Stand können die Vereine laut Jürriens voraussichtlich bis Ende des Jahres die Räume weiterhin nutzen. Da sich aber das Projekt fortlaufend weiterentwickeln würde, gäbe es dafür keine Garantie. "Wir werden weiter transparent und zeitnah, gerade mit den betroffenen Vereinen, kommunizieren", versprach der Bürgermeister.