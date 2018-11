Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Wer wünscht sich nicht einen großen Bruder, der alle Fragen beantworten kann? Piggeldy hat ihn. Er will alles von Frederick wissen, wirklich alles. Was ist Sehnsucht? Was ist eine Libelle? Was ist eine Badewanne? Die beiden Kultschweine "Piggeldy & Frederick" trappeln durch die Landschaft und werfen sich Fragen und Antworten wie Bälle zu. Erstmals im Februar 1973 im Fernsehen und nun am Sonntag, 25. November, 15 Uhr, als Premiere auf der Bühne des "Fex"-Figurentheaters.

"Sie gehören zweifelsohne zu den beliebtesten Serienfiguren und ich liebe die fast philosophischen und lustigen Geschichten", erzählt Figurenspieler Martin Fuchs von seiner neuen Inszenierung. Die beiden Schweine seien ja schon ein bisschen "schräg", aber wie sie mit ihrem Wortwitz so um die Ecke denken, dafür könnten sich auch viele Erwachsene begeistern. Die Autorin und Schöpferin Elke Loewe und der Verlag, der die Rechte an "Piggeldy & Frederick" besitzt, haben auf die Idee und die Anfrage des Puppentheaters positiv reagiert, und Loewe werde das Stück bei Gelegenheit bei einer Aufführung im Norden Deutschlands gerne besuchen, wie sie Fuchs mitteilte.

140 Geschichten von dem tierischen Duo gibt es insgesamt, auch in Büchern verpackt, die immer mit einer konkreten Frage beginnen, auf die Frederick antwortet: "Nichts leichter als das, komm mit." Die Kurzgeschichten enden immer mit dem bekannten Satz: "Und Piggeldy ging mit Frederick nach Hause." Geduldig, kompetent und unschlagbar komisch erklärt Frederick seinem kleinen Bruder die Welt - und den Zuschauern gleich mit.

All das hat auch Fuchs in sein Stück eingebaut, dessen Rahmenhandlung er gemeinsam mit der Mannheimer Regisseurin Maren Kaun entworfen hat. "Die Schweine leben beim Bauern Fiete Paul, der eigentlich Tierforscher werden wollte. Weil sein Bruder zur See fuhr, musste er den Hof übernehmen." Fiete kann sogar die Schweinesprache und wird somit zum Piggeldy und Frederick-Spezialisten.

"Es ist also ein Figuren-Schauspieltheater", ergänzt Fuchs, der die gute Zusammenarbeit mit Kaun betont, die "genau den richtigen Humor" für das Stück besitze. Auch Kaun ist freiberufliche Figurenspielerin und bereist mit ihrem gleichnamigen Tourneetheater den deutschsprachigen Raum.

Mit minimalen, aber äußerst effektiven Requisiten sowie Musik arbeitet Fuchs auf der Bühne. Auch weil dieses Mal sehr viel Text enthalten ist. "Das ist die eigentliche Herausforderung und mit ein Grund, dass wir dieses Mal eine Art Modulartheatersystem nutzen." Das heißt, dass das Stück mit weiteren Geschichten ergänzt werden und dadurch für "ältere Zuschauer" minimal verlängert werden kann. "Für das Publikum ab drei Jahren haben wir mehr Action eingebaut", erzählt Fuchs lächelnd.

Von den für die Inszenierung vorgesehenen 14 Geschichten seien sieben abstrakt-philosophisch und sieben konkret. Für die Gestaltung der Figuren der beiden Schweine war erneut Vera Kniss aus Baden-Baden zuständig, die "sich mal wieder selbst übertroffen hat", ist Fuchs vom Ergebnis begeistert. Hierbei sei gerade für ihn nicht nur die Optik wichtig, sondern vor allem, wie gut er mit den Schweinefiguren spielen kann.

Dass die Schweine sich auch mal "sanft derb" unterhalten, störte die Besucher bei den ersten Testvorführungen aber nicht, sagt Fuchs. Als er einen Zwölfjährigen fragte, ob man so etwas überhaupt so auf der Bühne sagen darf, antwortete dieser spontan: "Klar, das ist doch Kunst. Kunst darf alles." Und "Piggeldy und Frederick" - die dürfen’s sowieso.