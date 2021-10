Helmstadt-Bargen. (tw) In der jüngsten Sitzung des Bargener Ortschaftsrats machte sich das Gremium unter anderem auf die Suche nach dem Standort für einen Fahrradständer. Dafür favorisierten die Mitglieder den derzeit bepflanzten Bereich rechts am Haupteingang des örtlichen Friedhofs.

Der war auch Thema bei den Bekanntgaben von Ortsvorsteherin Nazan Strauß. Sie informierte darüber, dass nun auch auf dem Bargener Friedhof die Urnenbeisetzung unter einem Baumtrio möglich ist. Damit ist eine friedwaldähnliche Bestattung möglich. Das neue Angebot rundet die bisherigen Bestrebungen des Rates ab, möglichst viele zeitgemäße Bestattungsformen in dem Kraichgaudorf möglich zu machen. 72 Urnenplätze stehen unter den Bäumen zur Verfügung. Weiter informierte die Ortsvorsteherin darüber, dass die Treppe am "Schwarzen Weg" durch eine Fachfirma untersucht wird. Ziel ist es zu erörtern, welche Sanierungsmaßnahme sinnvoll ist.

Und auch bei der Fragerunde kamen die Ortschaftsräte zu Wort. So regte Benedikt Sommerauer an, Möglichkeiten zu finden, wie bei und nach Katastrophen – beispielsweise Starkregenereignissen – geholfen werden kann. Die weitere Sanierung einiger Feldwege auf Bargener Gemarkung sprach Ortschaftsrätin Dietlinde Köpf an. Die noch offenen Arbeiten werden noch ausgeführt, informierte Strauß. Ein weiterer Punkt war die Hecke zwischen dem Friedhof und der Aussegnungshalle. Für weitere Maßnahmen schlug die Ortsvorsteherin vor, sich vor Ort zu treffen, um auch die Bedarfe für die Haushaltsanmeldung zu klären.

Von Publikumsseite wurde eine fehlende Beschriftung an der E-Bike-Ladestation bemängelt. Nicht allen Radlern sei klar, wie die Ladestation genutzt werden kann. Ebenso wurde der Überwuchs aus einem Grundstück an der Kälbertshäuser Straße auf den Gehweg und die fehlende Pflastersteindecke auf einem Teilgehwegstück an der Schulstraße angesprochen. Wie die Gehwege und Straßen aussehen werden, wenn die Verlegearbeiten des Glasfasers, die gerade in Bargen stattfinden, müsse man abwarten, stellte die Ortsvorsteherin auf Nachfrage fest. Die Zusage, dass alle asphaltierten und gepflasterten Flächen wieder ordnungsgemäß hergestellt werden, ist vorhanden.