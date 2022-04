Von Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. Dass der Helmstadter "Rohrbuckel" etwas zu sehr in die Höhe gewachsen war, das war schon lange vermutet worden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es nun Gewissheit. Bürgermeister Wolfgang Jürriens informierte den Rat und die Gäste über die einzelnen Stationen des Bebauungsplans "Rohrbuckel", mit dem sich das Gremium in mehreren Etappen, nämlich in den Jahren 2013, 2017 und 2021 beschäftigt hatte. Auf der Anlage wird der Abraum von zahlreichen Baustellen in der Region abgeladen und wiederaufbereitet, um das Material später wieder verwenden zu können.

Städteplaner Dietmar Glup stellte die dritte Änderung des Planwerks vor und begann mit einem Rückblick auf die erste Änderung mit der Genehmigung einer Gesteinsbrechanlage auf der Anhöhe vor den Toren von Helmstadt. Inzwischen habe man die Entwicklung aufgearbeitet und die Höhe der Aufschüttungen sowie das Niveau der Fotovoltaikanlage aufgenommen. Im neuen Planwerk sind nun die maximalen Werte vorgegeben. Insgesamt wurden an unterschiedlichen Stellen Überschreitungen der Höhe der Aufschüttungen gegenüber den bisherigen Genehmigungen von 3,30 Meter, drei Meter und 1,5 Meter gemessen.

Von der Böschungsoberkante soll das Gelände von 213,5 Metern über dem Meeresspiegel auf 208,5 Meter als Böschung heruntergezogen werden. Die aufgetürmte Mauer mit großen Blocksteinen kann dann um rund drei Meter abgetragen werden. Der Pflegeweg wird zur Böschung umgenutzt, um seitlich die Wand um 1,5 Meter reduzieren zu können.

Mit sogenannten CEF-Maßnahmen sollen die heimische Flora und Fauna am Rand des Geländes unterstützt und der Artenschutz gesichert werden. Dabei handelt es sich um ökologische Ausgleichsmaßnahmen, die das konkrete Gebiet betreffen. Eine weitere Vorgabe aus dem Umweltbericht, der im Rahmen des Verfahrens erstellt wurde, sind Pflanzgebote. Insgesamt soll dadurch eine "weniger monströse Ansicht" erreicht werden, führte der Städteplaner aus. Trotzdem, sagte Glup weiter, bleiben temporäre Aufschüttungen auf dem Plateau möglich und sind zugelassen.

Weiter ging er auf die Beiträge der Träger öffentlicher Belange ein und erläuterte dem Gemeinderat die entsprechenden Anpassungen. Warum in bestimmten Bereichen nicht auf die Mauer verzichtet werden kann, wollte Gemeinderat Dr. Julian Emmerich wissen. Zur Abstützung seien diese weiter erforderlich, erläuterte Glup und räumte auf die weitere Frage von Emmerich ein, dass das Plateau reduziert werden könnte, aber dann die Nutzung darauf deutlich eingeschränkt wäre. Den Rückbau muss das Baurechtsamt kontrollieren, antwortete er auf die nächste Frage des Gemeinderats. Die Probleme, die mit dem Transport aufbereiteter Erde auf Felder einhergehen, müsse die Firma lösen, beantwortete Glup die letzte Frage von Emmerich zu diesem Tagesordnungspunkt.

Einstimmig votierte der Gemeinderat für den Entwurf der Änderung des Bebauungsplans.