Helmstadt-Bargen. (bju) Ausverkauft, so hieß es am vergangenen Sonntag im Figurentheater-Fex gleich zwei Mal bei der Premiere von "Nulli und Priesemut – Rolli Tom". Ute und ihr Mann Martin Fuchs, der Figurenspieler, hatten auf die große Nachfrage reagiert und corona-bedingt die Zuschauerzahl somit auf zwei Aufführungen verteilt.

Und am Ende gab es viel Beifall für diese "rollende" Freundschaftsgeschichte zum nicht gerade populären Thema Inklusion, das man so gar nicht in einem Figurentheater erwartet hätte. Die Geschichte handelt von dem im Rollstuhl sitzenden Hasen Tom und seinen Freunden, dem Frosch Priesemut und dem Hasen Nulli. Es ist eine Geschichte über Streit, Anderssein und Versöhnung.

Gekonnt und unterhaltsam stellt Fuchs, der als "Geschichtenanschieber" agiert, die beiden Hauptfiguren einzeln vor. Zunächst den sportlichen Hasen, der nicht nur mit seinem Ohrenspagat für lachende Gluckser bei den jungen Theaterzuschauern sorgt, die auch auf die Erwachsenen ansteckend wirken. Passend zum Charakter hat Fuchs "Nulli" eine norddeutsche Satzmelodie verliehen. Der Frosch, der vor allem Fahrzeuge liebt, rollt über die Bühne, die genau wie die Figuren aus der Werkstatt Vera Kniss aus Baden-Baden stammt. Rasant, mit Witz und Schwung, agieren Frosch und Hase mit dem Figurenspieler im Theaterraum. Das liebevoll gestaltete Bühnenbild mit Haus und Sitzbank ist zusätzlich ein Hingucker.

Auch die verschiedenen Musikthemen scheinen wie für die Charaktere komponiert worden zu sein. Nulli und Priesemut sind zwar beste Freunde, aber streiten sich auch schon mal, wie um den Platz in der Hängematte. Fuchs wechselt gekonnt zwischen den Figuren hin und her, vergisst nie seine Rolle als "Geschichtenanschieber" und bezieht gerade die kleinen Zuschauer mit Fragen in das Stück mit ein. Als der alte Schulfreund von Nulli, "Rolli-Tom", mit seinem "Zauberstuhl" auftaucht, muss Priesemut natürlich das rollende Gefährt ausprobieren. Quer durch die Luft geht es dabei mit dem Rollstuhl. Die übertriebene Fürsorge von Nulli für "Rolli-Tom", der Möhrenbrei inklusive Schnabeltasse und Lätzchen präsentiert, geht für den nach einem Autounfall gehbehinderten Hasen zu weit. "Behandele mich nicht wie ein Baby. Ich kann nur nicht laufen", schreit er heraus, um anschließend mit ruhiger und verständnisvoller Stimme zu erzählen, dass er fast immer alleine zurechtkommt.

Gekonnt lässt Fuchs dabei die typischen Probleme von Rollstuhlfahrern Revue passieren, aber auch das oft falsche Verhalten der "gesunden Mitmenschen", die es "ja nur gut meinen". Das alles ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu heben. Humorvoll und rasant erfahren und sehen die Zuschauer zum Abschluss, dass "Rolli-Tom" mit seinen Freunden alles zusammen machen kann, was Freunde eben so machen.

Das sensible Thema hat Fuchs gemeinsam mit Regisseurin Maren Kaun aus Mannheim mit Bravour nach der Vorlage des Bilderbuchs "Bist du krank, Rolli-Tom?" von Matthias Sodtke einfühlsam gelöst. Für Fuchs sei es ein wichtiges Thema, dass viele Kinder mit Behinderungen von ihrer Umwelt "normal" behandelt werden möchten. Der Figurenspieler hofft, dass er, ähnlich wie seine anderen Stücke, diese Geschichte in vielen Schulen und sozialen Einrichtungen nach Corona deutschlandweit aufführen kann.