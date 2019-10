Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. Wenn die Sprache auf die evangelische Kirche im Ort kommt, ist das eng verbunden mit Pfarrer Steffen Haselbach. Jahrelang war er quasi die Kirche. Hat sich mitgefreut bei Hochzeiten, war traurig an Beerdigungen und hat sich mit Leib und Seele für seine Gemeinde, für die Menschen eingesetzt. Nach 38 Jahren im Dienst der Kirche geht Haselbach am kommenden Sonntag nun in den Ruhestand.

Der 65-Jährige entspricht wahrscheinlich nicht dem gängigen Klischee eines Pfarrers. Haselbach ist charismatisch und wirkt ziemlich locker in seinem gestreiften Hemd und den Turnschuhen. Schnell kommt er ins Reden, hat eine Meinung, muss wenig überlegen, bevor er auf Fragen antwortet. Es ändere sich wahnsinnig viel in der Kirche, erzählt Haselbach. "Kirche ist nicht mehr so selbstverständlich wie es früher einmal war." Heute sei die Institution eine von vielen. Haselbach wollte immer eine offene, moderne Kirche, sagt er und weiter: "Mit nachplappern irgendwelcher Formeln ist es nicht getan."

Er hatte den Anspruch kritisch und zeitgemäße Gottesdienste zu halten, egal, ob die Kirchenbänke voll waren oder nicht. Haselbach ist überzeugt, dass sich der Glaube, der Bezug zur Kirche, verlagert hat. "Es findet an anderen Orten statt." Dann sei man als Pfarrer gefragt, eben genau an diesen Orten zu sein. Auf der Baustelle, im Kindergarten oder eben auch in der Verwaltung. Zwar seien sonntags weniger Menschen in der Kirche, dafür haben aber jegliche Formen von Sondergottesdiensten, wie den für Schulanfänger oder für Familien, zugenommen. Das seien früher "Nischenveranstaltungen" gewesen sagt Haselbach. Was damals automatisch liefe, müsste man sich heute erarbeiten, und dazu gehöre eben auch, einen Sonntagsgottesdienst mit 15 Besuchern zu halten.

Wenn Haselbach darüber erzählt, erweckt er nicht den Eindruck, als wäre er über diese Entwicklung verbittert. Auch nach 38 Jahren in Amt wirkt er nicht müde, sprüht vor Energie. Sein Ziel war es, die Inhalte der Kirche zeitgemäß rüberzubringen. Daher hat Haselbach sich viel mit Naturwissenschaften, Psychologie und Astrophysik beschäftigt, hält die Auseinandersetzung mit Politik und Wissenschaft sogar für essenziell. Wenn das weggelassen würde, sei die Kirche eine esoterische Gruppe, die sich Christen nenne.

Schon früh, als er noch in Sandhausen lebte, wo er mit der Jugendarbeit aufgewachsen ist, hat er sich mit den "großen Fragen" wie er es nennt, auseinandergesetzt, wollte wissen, was die Welt zusammenhält. Da lag es auf der Hand, Theologie zu studieren. Damals, 1973 nach seinem Abitur, habe man die Kirche noch ein bisschen umkrempeln wollen, sagt er. "Da lernte man, dass man in der Kirche auch Musik ohne Orgel machen kann." Gerade das Hauptstudium in Tübingen habe ihn geprägt.

Vor allem die Jugendarbeit lag Haselbach immer am Herzen. Er engagierte sich dafür auch auf Landeskirchenebene. Da müsse man ganz nah dabei sein; etwas, das der Pfarrer gerne machte, das er als seine, als die Kernkompetenz der Kirche sieht. Die Menschen würden Begleitung und keine Spezialistenantworten wollen. Die Arbeit mit den Jugendlichen, mit Menschen ist ein Teil seiner Arbeit, den Haselbach rückblickend als einen der schönsten Bereiche seines Berufs empfindet. Vor allem das Unterwegssein, seien es Jugendlager oder die traditionellen Touren, die ihn zusammen mit Gemeindemitgliedern alle zwei Jahre in eine andere Hauptstadt dieser Welt getrieben haben, hat ihm gefallen. Dafür sei er auch dankbar, dass ihn das die Gemeinde machen ließ. Er sagt, das sei auch einer der Gründe gewesen, warum er so lange in Helmstadt-Bargen blieb. Und was wird sich verändern im Ruhestand? Haselbach befürchtet, dass es wohl die Kontakte sein werden, die als Selbstverständlichkeit wegfallen. "Da wird man sich bemühen müssen." Jetzt muss der Pfarrer aber erst einmal durchatmen, alles andere zeige sich dann.

Info: Am Sonntag, 27. Oktober, findet um 14 Uhr der Festgottesdienst für Pfarrer Steffen Haselbach in der evangelischen Kirche statt. Im Anschluss gibt es ein Abschiedsfest in der Schwarzbachhalle.