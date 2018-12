Die Asseläcker am östlichen Ortsrand (im Vordergrund) bieten sich als Neubaugebiet für Bargen an. Neu ist die Idee nicht. Foto: Thomas Weber

Helmstadt-Bargen. (tw) Groß war die Skepsis, als vor knapp zehn Jahren das Neubaugebiet "Ob dem hohen Graben" in Bargen in die Vermarktung ging. Würden sich Käufer für die Grundstücke am Dorfeingang finden lassen? Tatsächlich war anfänglich das Interesse verhalten, aber in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bestätigte Kämmerer Jochen Leinberger jetzt, dass die Gemeinde dort inzwischen alle ihre Bauplätze veräußert hat.

Auch im Baugebiet "Wohnen in der Mühlenaue" in Helmstadt entstehen bereits die ersten Häuser. In den Jahrzehnten davor wurden immer wieder neue Gebiete auf der Gesamtgemarkung zur Erschließung vorgeschlagen, die dann aber nicht zum Zuge kamen.

Die jüngsten Flächen, die nicht realisiert wurden, waren der Bereich "Krautgärten" an der Asbacher Straße und der Bereich "Vier Morgen" in Helmstadt sowie das Gebiet "Asseläcker" in Bargen, für das bereits in den 1990er Jahren ein fast fertiger Bebauungsplan vorlag.

Nun schlug Bürgermeister Wolfgang Jürriens dem Gemeinderat eine Potenzialabschätzung zu Baulandflächen auf den Gemarkungen der Gesamtgemeinde vor, um aus der Sicht eines qualifizierten Dritten mögliche künftige Erweiterungsflächen auszuloten. Damit verbunden soll eine Analyse aufzeigen, welche Vermarktungschancen bestehen.

Die Zahl der Einwohner ist laut Jürriens nicht unwesentlich für die Leistungsfähigkeit einer Kommune. Über den Finanzausgleich erhalten die Gemeinden pro Einwohner Gelder und die Auslastung der öffentlichen Einrichtungen sei umso leichter zu gestalten, je mehr Einwohner aller Altersklassen im Ort wohnen, schilderte der Rathauschef.

Gemeinderat Klaus Vierling monierte, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Planungen für viel Geld und meist für die Schublade in Auftrag gegeben habe. Er führte an, dass in Flinsbach drei Gebiete in der Diskussion waren, außerdem in Helmstadt der Bereich "Vier Morgen" nach dem Umbau der B292 wieder auf den Tisch kommen könnte und in Bargen mit dem Gebiet "Asseläcker" ein schon weitgehend geplantes Gebiet vorliege. Insoweit sah er keinen Bedarf für weitere kostspielige Planungsprojekte.

Von hohen Kosten müsse die Gemeinde nicht ausgehen, hielt Bürgermeister Jürriens dagegen. Aber eine Untersuchung durch ein Unternehmen, das "nicht unsere Brille aufhat" könnte neue Erkenntnisse bringen und eine gute Ausgangslage für weitere Entwicklungen sein, führte er aus. Bei zwei Gegenstimmen votierte der Gemeinderat für eine Potenzialanalyse zu möglichem Bauland.