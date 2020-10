Von Anjoulih Pawelka

Helmstadt-Bargen. "Ich wollte den Kulturschock", sagt Matthias Ullrich, als er von seinem Abenteuer erzählt. Der 40-Jährige führt ein Leben zwischen zwei Welten. In seiner Brust schlagen zwei Herzen – eines für Ghana und eines für seine Heimat Deutschland. Seit vier Jahren reist er zwischen den Ländern hin und her, lebt immer längere Zeit in dem afrikanischen Land, um dann hier in Deutschland wieder zu arbeiten, um die nächste Station seiner nicht endenwollenden Reise zu finanzieren.

Wenn Ullrich Geschichten von Ghana erzählt, lächelt er über das ganze Gesicht und seine Augen fangen ein wenig zu glänzen an. Angefangen hat alles, als seine Eltern 2016 ihren Onlineshop verpachteten, um den sich Ullrich bis dato gekümmert hatte. Für ihn war das eine Möglichkeit, die Welt zu entdecken, wofür nach seiner Ausbildung im IT-Bereich und dem BWL-Studium keine Zeit gewesen war.

Statt Fleischwaren verkauft Matthias Ullrich nun afrikanische Deko, Kunst und Shirts. Fotos: Anjoulih Pawelka (1)/privat

Dass es ihn nach Ghana verschlagen würde, war damals noch nicht klar. Ullrich war auf der Suche nach einem Land, in dem es relativ sicher ist als Alleinreisender. Zur Auswahl standen Südamerika und eben Afrika. Da Ullrich ein paar Jahre zuvor schon einmal Urlaub in Ghana gemacht hatte und das Land, wie er sagt, als "perfektes Einstiegsland" für Afrika gilt, hat er seine Koffer gepackt und ist gen Süden aufgebrochen. Ullrich schwärmt, unter anderem auch davon, dass es dort sehr friedlich sei. Nie habe er sich unsicher gefühlt, auch nicht nachts auf den Straßen.

Die Ghanaer seien sehr hilfsbereit, sagt Ullrich. "Man fühlt sich nicht alleine." Dann erzählt er von einem seiner beeindruckendsten Erlebnisse. Damals hat ihn eine Freundin besucht. Mit ihr ist er durch das Land gereist, unter anderem auch zu einem der größten Stauseen der Welt, dem Volta. Dort kamen sie gegen Nachmittag an. Die Freundin wollte den See noch am selben Tag überqueren. Also suchten die beiden jemanden, der sie mit dem Boot am anderen Ufer absetzt. Die Fähre war keine Option, denn sie fuhr nur einmal am Tag. Nach einiger Zeit wurden Ullrich und seine Begleitung fündig. In einer Art Nussschale fuhren sie also über den See. Ullrich beschreibt, wie toll der Sonnenuntergang gewesen sei, sagt aber auch, dass ihm ein wenig mulmig zumute gewesen war, da die Nacht hereingebrochen war. Kurz bevor es ganz dunkel wurde, hat das kleine Boot am Ufer angelegt. Vor ihnen ein menschenleerer Strand und ein Lagerfeuer. "So, wie man sich das vorstellt." Der Kartendienst, der Ullrich angezeigt hat, dass es dort ein größeres Dorf gibt, lag falsch.

Die Situation da am Strand sei ein gutes Beispiel für die Freundlichkeit der Ghanaer. Denn der Bootsfahrer sei den beiden gefolgt. Auf Nachfrage sagte er, dass er Ullrich und seine Begleitung in dem Dorf ohne Strom nicht alleine lassen könne. "Das war für ihn selbstverständlich."Also hat der Fischer mit jeder Menge Leuten im Dorf gesprochen und den beiden schlussendlich einen "Shuttleservice" in die nächste Stadt organisiert.

Zuerst aber liefen sie auf einer gut geteerten aber verlassenen Straße mitten im Dunkeln. Irgendwann erschien dann ein Gefährt am Ende der Straße. Der Shuttle entpuppte sich als ein Roller. Platz gab es auf diesem Gefährt mehr oder weniger genug – für drei Erwachsene und zwei große Rucksäcke. So lange Ullrich und seine Freundin auf der geteerten Straße fuhren, war alles okay, doch diese mündete in eine Schotterpiste. Also dauerte es eine "gefühlte Ewigkeit" bis zur nächsten Stadt. Dort kamen die beiden von unten bis oben mit Staub überzogen im Hotel an. Dass sie so aussahen, merkten sie erst, als sie im Hotelzimmer das Licht anknipsten.

Seit Februar ist Ullrich wieder in Deutschland. Doch das Fernweh wird immer stärker. Eigentlich wollte er gerade einmal einen Monat in der Heimat bleiben. Corona hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun hat er seinen Flug für den 20. Oktober geplant. Diesmal will Ullrich aber nicht so lange bleiben. Auf Dauer sei so ein Leben ganz schön anstrengend. Trotzdem betont er: "Ich verreise sehr gerne, das macht mir wirklich Spaß." Nun möchte er sich mehr auf seinen Onlineshop "mawulo" konzentrieren, in dem er afrikanische Dekoartikel, Kunst und Alltagsgegenstände wie Einkaufstaschen verkauft. Dadurch hofft er, einerseits wieder mehr in Deutschland zu sein, und andererseits dann aber geschäftlich nach Ghana reisen zu können. Mit seiner Idee möchte er die dortige Wirtschaft unterstützen und "Hilfe zur Selbsthilfe" leisten.

Zwei kleinere Hersteller hat er bereits gefunden, und auch ein Spendenprojekt ins Leben gerufen. Er sammelt für Abdul-Rahman, der ihm bei seinem vergangenen Aufenthalt geholfen hat, und wegen den Folgen einer Behinderung dringend einen Operation benötigt. 4500 Euro möchte Ullrich für ihn sammeln, knapp 1400 Euro hat er bereits. Am liebsten würde Ullrich das Geld persönlich vorbeibringen. Wenn alles klappt, könnte dieser kleine Traum in Erfüllung gehen.