Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. Wütende Bürger und emotionale Aussagen gab es bei der Bürgerinfoveranstaltung zum geplanten Baugebiet "Äußere Krautgärten". Von einer hohen Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, die in dem Gebiet in Helmstadt ein Grundstück besitzen, sprach Bürgermeister Wolfgang Jürriens zu Beginn. Aber er sprach auch davon, dass rund fünf Prozent der Grundstückseigentümer nicht bereit seien, mitzuwirken. "Der Gemeinderat und ich selbst stehen zu 100 Prozent hinter diesem geplanten Baugebiet", sagte der Verwaltungschef. Weil der Gemeinderat und das Rathaus sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit "offenen Fragen und Ängsten" aus der Bevölkerung beschäftigt hatten, zu der auch eine Bürgerinitiative mit einer Unterschriftenliste gehörte, hatte man Experten für Fachvorträge in die Schwarzbachhalle eingeladen.

Darunter Jaqueline Schnurpfeil von der MVV Regioplan, die auf den Findungsprozess des Baugebiets zurückblickte. "Junge Familien im Ort halten und Zuzug garantieren", dies sei bei der Empfehlung der Baulandentwicklung für das Quartier "Äußere Krautgärten" in der 2019 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie berücksichtigt worden, sagte sie. Gerade die Nachverdichtung werde in Helmstadt vorbildlich mit der Innenentwicklung seit Jahren verfolgt, wie man auch beim Baugebiet "Mühlenaue" erfahren habe.

Während der anschließenden Fragerunde, der man eine gewissen Schärfe im Ton nicht absprechen konnte, musste vor allem Simon Schuster vom Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt immer wieder Rede und Antwort stehen. Schuster hatte zuvor in Präsentationen den Einwohnern die umgesetzte "Hochwasserschutzkonzeption Ortslage Helmstadt" gezeigt, die für das geplante Baugebiet mit Schwarzbach und Hambach sowie für die Umgebung wichtig ist. Auch dass es keine Mehrbelastung des Kanals durch das Neubaugebiet geben wird, konnte man seinen Aussagen entnehmen. Gleichzeitig verwies er auf eine Verbesserung des Hochwasserschutzes durch Renaturierung und betonte mehrmals, "dass das Baugebiet keine Auswirkung auf den Hochwasserschutz haben wird".

Vor allem das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) "Zeller Weg", dessen Einstauvolumen 2018 auf mehr als 70.000 Kubikmeter versiebenfacht worden war, sowie das im gleichen Jahr fertiggestellte überörtliche HRB "Heldenwiesen", das rund 157.000 Kubikmeter fasse, fanden mehrmals Erwähnung. Sogar der sogenannte "Lastfall Klima", der bei den HRB einen Sicherheitszuschlag von 15 Prozent auf den 100-jährigen Hochwasserschutz berücksichtige, sei in den Zahlen enthalten. "Aktuelle Werte gibt es immer wieder durch eine Unterwassermessung bei der Brücke beim Bauhof", sagte Schuster weiter zu dem Sicherheitskonzept.

Am Schwarzbach und am Hambach sollen zusätzliche Maßnahmen der Renaturierung und der Aufweitung stattfinden, die gleichzeitig die Einflusssituation optimieren. Schuster sprach von einem zusätzlichen "Mehrwert" und zeigte anhand von Bildern beispielhaft Wasserspielplätze, terrassenartige Ufergestaltung und kleine Inseln sowie Böschungen in anderen Ortschaften. "Durch diese Aufwertung wird der Bereich erlebbar und begehbar." Für die Renaturierung gäbe es Fördergelder von bis zu 85 Prozent, antwortete Schuster auf die Frage eines Zuhörers, der die möglichen hohen Kosten hinterfrage.

Zu Wort kamen anschließend auch Kritiker des Bauprojekts, die zwischen Sachlichkeit und Emotionalität pendelten. So wurden konkrete Fragen mit Blick auf das Höhenniveau des Baugebiets, der Trennung von Schmutz- und Regenwasser sowie auf den Zweck eines Vorfluters gestellt. "Schönrederei" warf eine Bürgerin den Experten vor, und auch die Zahlen seien skeptisch zu betrachten. "Die Versiegelung der Fläche führt zu Überschwemmungen", war sie sich sicher. Sie wies darauf hin, dass mögliche Gerichtsverfahren die Umsetzung des geplanten Baugebiets hinauszögern werden. Der Applaus einiger Zuhörer nach diesen kritischen Anmerkungen war nochmals nach dem emotionalen Auftritt eines Bürgers zu hören: Er erinnerte an die schweren Hochwasser in den 1990er-Jahren und schickte abschließend ein "Da hilft nur der Notarzt", an die Projektbefürworter durchs Mikrofon.

"Ich bin etwas irritiert, werde aber sachlich bleiben", reagierte Schuster, der sich nochmals hinter die Zahlen stellte, die "nicht ich gemacht habe, sondern Berechnungen sind, die uns vorliegen." Dabei seien auch die Hochwasserereignisse 1993/94 berücksichtigt worden. Auch werde kein "Hochwasserthema" in den Ort oder sonst wohin verlagert. Das anfallende Regenwasser auf der "betonierten Fläche" werde gesammelt und kontrolliert abgeleitet, betonte der Ingenieur.

Wie geht es jetzt weiter? Der Umlegungsausschuss der Gemeinde hat bereits gemäß Baugesetzbuch die Umlegung beschlossen. Für die Grundstücke des Gebiets wurden eine Bestandskarte und ein Bestandsverzeichnis gefertigt, die vom 5. Juli bis 5. August im Rathaus ausliegen.