Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen. "Es ist aktuell der einzige richtig warme Raum hier im Haus", sagt Alejandro De Nardi lächelnd über sein Studio und Musikzimmer. Der 1961 in Buenos Aires aufgewachsene Argentinier, der seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, ist kein echter Sparfuchs, "aber hier arbeite ich zeitweise 14 Stunden am Tag an meinen Kompositionen". Bei dem Wort fangen seine Augen an zu leuchten. Komponieren sei aber keine Arbeit für ihn, es sei seine Leidenschaft, "es ist wie eine Sucht". Salsa, Tango, afro-lateinamerikanische Stücke, Musik für Quartett bis hin zum mehrstimmigen Chor und sinfonischen Orchester, all das findet sich in seiner Musikbiografie, die mit dem Studium am "Conservatorio Nacional de Música" in Buenos Aires begann.

Er lernte Gitarre, Bass und später Trompete und entdeckte sein Talent für die Komposition. Gerardo Gandini, Pianist von Astor Piazzola, der Gründer des Tango "Nuevo", wird einer seiner Lehrmeister. In verschiedenen Musikgruppen bewährt er sich und macht mit seinem ganz eigenen Musikstil auf sich aufmerksam. 1985 geht De Nardi auf Europatournee mit seinem eigenen Projekt "Música del Mundo". Afrokubanisch gefärbter Salsa, Jazz, Latin-Pop-Rhythmen oder Tango, Modernes gemischt mit Traditionellem, nichts scheint ihm heilig. Nur die "exzellenten Musikerfreunde", von denen sich einige im kleinen Kraichgaudorf vor Kurzem die Klinke in die Hand gaben, um erstmals im "Studio Bargen 19" die neue CD von De Nardis Kompositionen aufzunehmen.

"Für mich ist wichtig, dass die Musiker meine Kompositionen und somit meine musikalische Seele interpretieren können." Auch deswegen lässt er nur wenig Improvisation bei den Aufnahmen zu, profitiert aber dennoch von den Instrumentalisten. Die professionellen Musiker seien wahre Meister ihrer Percussions, Bandoneons, Pianos oder ihres Gesangs, die eine ungeheure Energie bei der Aufnahme erzeugt hätten. Die CD "Cantares del tiempo" ("Lieder der Zeit") sei erst vor Kurzem erschienen. "Elemente der afro-lateinamerikanischen und der argentinischen Musik begegnen sich dabei in den Stücken", erzählt De Nardi, der als einer der innovativsten Kräfte der Weltmusikszene bezeichnet wird und selbst mit zahlreichen Instrumenten und Gesang zum Gelingen der CD beigetragen hat.

Die insgesamt 14 Titel sind so vielfältig wie Alejandro De Nardi selbst, der vor musikalischen Experimenten nicht zurückschreckt und kein Freund der "puristischen Tangomelodien" sei. Meren-tango, die Fusion von Merengue und Tango, Mambo, Latingroove, Candombe, der bekannte Trommel-Rhythmus aus Uruguay, oder Jazz- und Klassikelemente: De Nardi bricht Musiktraditionen und lässt ein neues Hörerlebnis zu. "Fusion Musik aus Rio de la Plata. Made in Germany", nennt er sie. Dass der Allroundmusiker aktuell viel Musik von Philipp Glass hört, einem der wichtigsten Vertreter der "Minimal Music", passt dazu. "Es sind Lieder meines Lebens, meiner Erfahrungen und meiner Seele", ergänzt er und spricht über die spanischen Texte. Sie handeln von Erfolgen und Misserfolgen, geliebten Menschen und familiären Wurzeln, seiner Heimat Lateinamerika, der Militärdiktatur in Argentinien und immer wieder von der Liebe. Der vierfache Vater lässt seine Vision vom Tango und seiner Melancholie Wirklichkeit werden, wie er mit den afro-lateinamerikanischen Musikelementen geklungen hätte, wenn diese stärker berücksichtigt worden wären.

"Die Idee zu einem Lied kommt oft zufällig", erzählt er. Beim Spaziergang summt er schon mal die Melodie auf sein Smartphone, macht sich dabei Notizen. Zu Hause setzt er sich zunächst an die Gitarre und "allmählich wird das Stück lebendig". Die heutige Technik, bei der man Partituren ohne Radiergummi bearbeiten könne, sei sein Freund, genauso wie "WhatsApp", um seine Kompositionen zum Üben an die Musiker zu senden, sagt der gelernte Mediendesigner. "Und wenn das Stück fertig ist, setze ich mich ins Auto und höre es mir beim Fahren an, ob es nachgebessert werden muss", erzählt er von seinem "Tick".

De Nardi spielt in vielen verschiedenen Ensembles, ist dort meistens auch der musikalische Leiter und trat zuletzt mit der Gruppe "Aguanile" zur Premierenvorstellung der neuen CD in Bickenbach auf. Musikalische Abwechslung erhält De Nardi bei den "Caipirinha-Fäzzer" in Bargen. Zig Ideen schwirren in seinem Kopf, erzählt er mit Blick auf die beiden Monitore, die nur einen kleinen Teil der rund 200 Kompositionen abbilden, die sich auf den Festplatten befinden. Von Musiktheater oder einem eigenen Sinfonieorchester bis hin zu regelmäßigen Festivals in großen Städten reichen seine Vorstellungen. Verschiedene Versuche bei der Umsetzung dieser Projekte seien allerdings an der Finanzierung gescheitert. Oft bekommt er auch zu hören, dass er in den großen "Metropolen" mehr Möglichkeiten mit seiner Musik hätte. "Vielleicht. Aber ich habe vor Kurzem hier in Bargen bei offenem Fenster zahlreiche Instrumente für meine CD eingespielt. Das war nicht gerade leise, und es gab keine Beschwerden. So etwas genieße ich genauso wie die Nähe zur Natur hier in Bargen", bekennt sich der Argentinier zu seiner "neuen Heimat", in der er seit dem Jahr 1994 lebt.

Apropos Heimat: Am Ende dieses Gesprächs präsentiert De Nardi mit einem Lachen seinen Einbürgerungsantrag. "Es wird Zeit, dass ich Deutscher werde. Ich möchte auch wählen können."