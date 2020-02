Helmstadt-Bargen. (tw) Es ist Tradition, dass in der Bargener Ortschaftsratssitzung zu Beginn des Jahres statistische Daten zum Ortsteil bekannt gegeben werden. So informierte die Bargener Ortsvorsteherin Nazan Strauß in der letzten Sitzung von 1093 Einwohnern, die Bargen im Dezember des vergangenen Jahres zählte. Davon waren 545 Frauen und 548 Männer. 71 Kinder besuchten die örtliche Grundschule und 47 Kinder wurden im Kindergarten "Zwergentreff" betreut. Sieben Geburten registrierte die Verwaltung im vergangenen Jahr aber fast doppelt so viele Sterbefälle, nämlich zwölf.

Nicht das einzige Thema, das auf der Sitzung besprochen wurde. Strauß informierte auch darüber, dass die Möglichkeiten einer Rampe am "Schwarzen Weg" von der Verwaltung geprüft werden. Ebenso erklärte sie, dass Planvorschläge zur Neugestaltung des Bargener Friedhofes vorgelegt wurden. Dabei sollen unter anderem die Fahrwege optimiert werden. Aber auch Vorschläge, die bereits früher Thema in den Sitzungen waren, wie zum Beispiel Rasentiefgräber und Urnenfelder unter Bäumen, wurden neu aufgegriffen.

Ein bereits vor Jahren diskutierter Durchbruch der Friedhofsmauer zwischen Friedhof und Aussegnungshalle mit dem Bau einer Verbindungstreppe findet sich ebenso in den Überlegungen wieder. Der Seniorenbeirat soll in die neuerlichen Planungen eingebunden werden. Im Gespräch wurde auch die Pflanzung von Bäumen thematisiert. Und auch über Bodenabsenkungen am Friedhofseingang wurde gesprochen. Genauso wie über die Pflege des Areals.

In der Fragerunde von Rat und Einwohnern ging es dann immer wieder um neue Parkplätze beim Kindergarten. Der Vorschlag war, dass durch die Verlegung des dortigen Kleidercontainers umzusetzen. Außerdem wurde angesprochen, Gegenstände des ehemaligen Jugendtreffs, die in der Mehrzweckhalle gelagert werden, zu entsorgen. Viel diskutiert wurde auch über den D1-Funkmasten, der auf dem Dach der ehemaligen Verwaltungsstelle angedacht war. Man hofft nun im Gremium, dass beim weiteren Ausbau des Funknetzes wieder eine Chance besteht, das D1-Netz im Wollenbachtal zu verbessern. Die Konkurrenz hat bereits vor Jahren investiert und beim ehemaligen "Aqua" einen Funkmast installiert, über den der Empfang in LTE-Qualität möglich ist.

Der schlechte Zustand der Feldwege auf der Gemarkung war weiterer Themenpunkt auf der Sitzung. Auf der Gemarkung aller drei Ortsteile sollen in einem langfristig angelegten Plan ein bis zwei Wege pro Jahr instandgesetzt werden, lautete ein Wunsch aus dem Gremium.

Um eine Anschubfinanzierung für die Sanierung der maroden Schulstraße zu erreichen, schlug Dietlinde Köpf ein Straßenfest vor, dessen Erlös in einen Finanzierungstopf fließen soll. Diskutiert wurde auch das künftige Baugebiet "Asseläcker". Zwar ist hier ein Aufstellungsbeschluss gefasst worden, aber welche Fläche zur Bebauung tatsächlich auf der Gesamtgemarkung zum Zuge kommt, ist damit noch nicht entschieden.

Auch angesprochen wurden die immer wieder defekten automatischen Jalousien der Mehrzweckhalle, die Auffrischung von Straßenmarkierungen und Standorte für weitere "Hundetoiletten".