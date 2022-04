Helmstadt-Bargen. (pol/mare) Eine Flinsbacherin ist in der vergangenen Woche per WhatsApp von Unbekannten um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Das berichtet die Polizei.

Bereits am Montag erhielt die Frau demnach eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich ihre Tochter geschickt haben sollte. Diese angebliche Tochter gab an, eine neue Handy-Nummer zu haben und dringend Geld für ein Handy, einen Laptop und andere Dinge zu benötigen.

Die hilfsbereite Mutter überwies daraufhin an mehreren darauffolgenden Tagen nichtsahnend jeweils höhere Geldbeträge, sodass letztendlich - als der Schwindel am Donnerstag schließlich aufflog - bereits über 8000 Euro überwiesen worden waren.

Die Frau hatte an diesem Tag mit ihrer Tochter telefoniert und dadurch erfahren, dass sie keine neue Handynummer besitzt und nicht um finanzielle Unterstützung gebeten hatte.

Inwiefern die Hausbank der Betrogenen nunmehr eine oder mehrere Rückholungen der überwiesenen Beträge durchführen kann, steht noch nicht fest.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät zur Vorsicht und zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten. Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte man auch Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.