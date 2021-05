Von Berthold Jürriens

Helmstadt-Bargen."Tagsüber Hänsel und Gretel und am Abend Jean Paul", erzählt Martin Fuchs vom Figurentheater Fex lächelnd von zwei seiner aktuellen Projekte. Der professionelle Puppenspieler, der lieber auf "Theater-Tournee durch deutsche Lande" wäre, wie er zugibt, musste durch die Corona-Pandemie sein bisheriges Künstlerleben komplett auf links drehen. Seit Monaten beschäftigen er und seine Frau Ute sich mit Fördergeldanträgen und konnten dabei glücklicherweise den einen oder anderen "Topf" anzapfen.

"Sonst würde das alles so nicht mehr laufen", weiß Fuchs. Vor Kurzem durfte sich die heimische Werkstattbühne über neue Technik für Videoübertragungen und eine neue Luftfilteranlage freuen. Nun gab es erneut Geld, aber für die eigentliche künstlerische Arbeit. Ermöglicht wurde die Förderung durch "Neustart Kultur", dem Rettungs- und Zukunftspaket der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit dem Fonds Darstellende Künste und den dazugehörigen Programmen "#takecare" und "#takeaction".

"Das erste Projekt, das für drei Monate mit 5000 Euro aus ,#takecare‘ gefördert wird, beschäftigt sich mit der Frage, ob es möglich ist, den Schriftsteller Jean Paul mit Mitteln des Figurentheaters auf die Bühne zu bringen." Eine reine Recherche, die Fuchs durch umfangreiche Literaturarbeit, im Internet, bei Umfragen und Telefonate führt. "Jean Paul hat alleine über 10.000 Briefe geschrieben und wohl rund 40.000 Zettel beschrieben", die Fuchs aber nicht alle lesen wird, wie er schmunzelnd ergänzt. Er war medizinischer Autodidakt, liebte das Reisen, das Bier und die Frauen. Jean Paul (1763–1825) gelte als einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller, obwohl er zeitweise ziemlich in Vergessenheit geriet.

Die Figuren seiner Romane gelten vielen als skurril und liebenswürdig. "Seine Auflagen zu seinen Lebzeiten waren mit Goethe und Schiller vergleichbar, denen er aber zu provinziell erschien. Vor allem beim weiblichen Publikum fand der gebürtige Franke großen Anklang", berichtet Fuchs, der selbst aus dem oberfränkischen Coburg kommt. Mit Wortschöpfungen wie "Wetterfrosch", "Angsthase" oder "Weltschmerz" prägte der Jean Paul die deutsche Sprache nachhaltig.

Im Jubiläumsjahr 2013 kam der Schriftsteller in vielen deutschen Städten, so auch in Heidelberg, zu neuen Ehren. "Jean Paul polarisiert, und sein Stil ist nicht leicht zu lesen, weil er oft abschweift und auch in seinen Romanen den Dialog mit den Lesern sucht", erzählt der Puppenspieler. Bis Ende Juli muss die Recherche abgeschlossen sein und die Dokumentation zu dieser Arbeit vorliegen. Ob Jean Paul irgendwann als Figur in Helmstadt auf der Bühne stehen wird, oder ob Fuchs, wie bei Edgar Allan Poe, eine Lesung veranstaltet, bleibt offen.

Wer auf jeden Fall auf die Bühne kommen wird, sind "Hänsel und Gretel" – als Erzähltheater ab vier Jahren, "das aus einem Koffer kommt". So hat Fuchs das bekannte Märchen konzipiert. 20.000 Euro gibt es dafür aus dem Programm "#takeaction". "Ab dieser Summe beginnen fast immer die Neuproduktionen, was viele überrascht", sagt Fuchs, der dieses Mal mit der Bildhauerin Dietlinde Köpf aus Helmstadt zusammenarbeitet. Sie ist unter anderem für die Figuren verantwortlich.

Die komplette Bühne mit Figuren sei in diesem "geheimnisvollen Koffer" versteckt, erzählt Fuchs fast flüsternd und gibt eine Kostprobe seines Bühnenerzählers. Ganz klassisch werde er das Märchen erzählen, bei dem es um "das Besiegen von Ängsten" geht und das nach dem Sommer Premiere haben soll. Übrigens habe das Land die Förderung von "Hänsel und Gretel" abgelehnt, ergänzt Fuchs fast nebenbei. Er freue sich aber über das Geld vom Bund.

Kein Märchen ist indes die Pandemie und der Figurenspieler wünscht sich nichts so sehr wie Öffnungsperspektiven. "Wir müssen ja auch planen können, was ab wann zukünftig möglich sein kann und darf." Er hofft, dass er sein Theater spätestens im Herbst wieder öffnen kann.